Si sta concludendo il terzo turno dell’Australian Open 2026, Slam che ha aperto la nuova stagione del tennis. E in programma c’è il secondo derby italiano dell’anno, quello fra Jannik Sinner e Luciano Darderi. Entrambi vincitori nell’ultimo turno durante la notte italiana, i due sono arrivati agli ottavi di finale, dove sarà presente anche Lorenzo Musetti, che nel terzo turno ha sconfitto in cinque set il ceco Machac.
Il derby consentirà così di portare sicuramente un italiano ai quarti di finale, prima che un’altra sfida tutta italiana possa ripetersi (almeno sulla carta) anche in semifinale, dove Musetti potrebbe arrivare ma solamente avendo la meglio su Novak Djokovic, se il tennista serbo non sarà eliminato in uno dei due turni precedenti.
Tabellone Australian Open 2026, il calendario del torneo
L’edizione 2026 è la 114ª della storia dell’Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam dell’anno 2026. Per quanto riguarda il tabellone maschile, il torneo si svolgerà in 15 giornate divise in due settimane dal 18 gennaio al 1° febbraio.
Sabato 24 gennaio
- Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Domenica 25 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Lunedì 26 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Martedì 27 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 28 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Giovedì 29 gennaio
- Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)
Venerdì 30 gennaio
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)
- Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)
Sabato 31 gennaio
- Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)
Domenica 1° febbraio
- Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)
Tabellone Australian Open 2026, le prime 10 teste di serie
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Jannik Sinner (ITA)
- Alexander Zverev (GER)
- Novak Djokovic (SRB)
- Lorenzo Musetti (ITA)
- Alex de Minaur (AUS)
- Felix Auger-Aliassime (CAN)
- Ben Shelton (USA)
- Taylor Fritz (USA)
- Alexander Bublik (KAZ)
Dove vedere Australian Open 2026, i dettagli
Le sfide degli Australian Open 2026 saranno visibili in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche su DAZN, oltre che sulla piattaforma Discovery+.