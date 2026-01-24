Si sta concludendo il terzo turno dell’Australian Open 2026, Slam che ha aperto la nuova stagione del tennis. E in programma c’è il secondo derby italiano dell’anno, quello fra Jannik Sinner e Luciano Darderi. Entrambi vincitori nell’ultimo turno durante la notte italiana, i due sono arrivati agli ottavi di finale, dove sarà presente anche Lorenzo Musetti, che nel terzo turno ha sconfitto in cinque set il ceco Machac.

Il derby consentirà così di portare sicuramente un italiano ai quarti di finale, prima che un’altra sfida tutta italiana possa ripetersi (almeno sulla carta) anche in semifinale, dove Musetti potrebbe arrivare ma solamente avendo la meglio su Novak Djokovic, se il tennista serbo non sarà eliminato in uno dei due turni precedenti.