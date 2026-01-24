La Juventus è a un passo dal chiudere l’operazione che metterà a disposizione di Luciano Spalletti l’attaccante marocchino classe 1997 Youssef En-Nesyri . Gli ultimi contatti tra le parti hanno avvicinato ulteriormente l’operazione alla fumata bianca, con la chiusura tra il club della Continassa e il Fenerbahce che potrebbe arrivare già durante questo week-end.

Juventus stipendio En-Nesyri – Le cifre dell’operazione

Secondo indiscrezioni della stampa sportiva, En-Nesyri si dovrebbe trasferire alla Juventus sulla base di un prestito da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Sul fronte dell’ingaggio, l’idea sarebbe quella di un contratto fino al 2030 sul quale spalmare i 15 milioni netti rimanenti dell’accordo già siglato con il Fenerbahce. Se così fosse, parleremmo di circa 3,8 milioni di euro netti a stagione.

Per i prossimi sei mesi – e fino al 30 giugno 2026 – En-Nesyri avrebbe quindi un costo di poco più di 6,5 milioni di euro. Ipotizzando un riscatto a 17 milioni e uno stipendio di 3,8 milioni netti fino al 2030, la quota ammortamento per la stagione 2026/27 sarebbe pari a 4,25 milioni di euro, a cui sommare 7,03 milioni di stipendio lordo, per un costo totale di 11,28 milioni di euro.