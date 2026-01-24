La Juventus è a un passo dal chiudere l’operazione che metterà a disposizione di Luciano Spalletti l’attaccante marocchino classe 1997 Youssef En-Nesyri. Gli ultimi contatti tra le parti hanno avvicinato ulteriormente l’operazione alla fumata bianca, con la chiusura tra il club della Continassa e il Fenerbahce che potrebbe arrivare già durante questo week-end.
La trattativa è alle fasi conclusive sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto in un’operazione da circa 20 milioni di euro complessivi. Ma come impatterà il nuovo acquisto sui conti della Juventus? Quanto costerà la nuova punta – in passato già vicina a sbarcare in Serie A – alla società piemontese?
Juventus stipendio En-Nesyri – Le cifre dell’operazione
Secondo indiscrezioni della stampa sportiva, En-Nesyri si dovrebbe trasferire alla Juventus sulla base di un prestito da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Sul fronte dell’ingaggio, l’idea sarebbe quella di un contratto fino al 2030 sul quale spalmare i 15 milioni netti rimanenti dell’accordo già siglato con il Fenerbahce. Se così fosse, parleremmo di circa 3,8 milioni di euro netti a stagione.
Per i prossimi sei mesi – e fino al 30 giugno 2026 – En-Nesyri avrebbe quindi un costo di poco più di 6,5 milioni di euro. Ipotizzando un riscatto a 17 milioni e uno stipendio di 3,8 milioni netti fino al 2030, la quota ammortamento per la stagione 2026/27 sarebbe pari a 4,25 milioni di euro, a cui sommare 7,03 milioni di stipendio lordo, per un costo totale di 11,28 milioni di euro.