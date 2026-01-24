Gattuso vive con la valigia pronta: a due mesi dallo spareggio decisivo per i Mondiali con l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo, è pronto a decollare verso Londra insieme a Buffon, al vice Riccio e a Bonucci. Domani sera incontrerà gli azzurri e gli “azzurrabili” impegnati in Premier League.

Gattuso va avanti senza voltarsi indietro. Se lo stage salta, il commissario tecnico della Nazionale cambia campo e continua la sua partita altrove. Non sul prato di Coverciano, ma seduto a un tavolo. È così che – spiega Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna – prende forma la prima vera missione operativa, la seconda in ordine cronologico dopo il blitz in Arabia per incontrare Mateo Retegui .

Italia convocati playoff Mondiali – Da Donnarumma all’ipotesi Chiesa

Le convocazioni sono già partite per Calafiori, Coppola, Donnarumma, Tonali, Udogie e Vicario, ma Gattuso ha voluto allargare il gruppo chiamando anche Kayode e Savona, mai convocati prima, e soprattutto Federico Chiesa. L’esterno del Liverpool ha finora scelto di rinunciare alla Nazionale per ritrovare la migliore condizione fisica, ma ora è pronto a rientrare nel progetto. Costretti invece a declinare l’invito Leoni, fermo per infortunio, e Gnonto.

L’obiettivo è chiaro: coinvolgere il maggior numero possibile di giocatori in una missione che resta alla portata, ma tutt’altro che semplice, soprattutto alla luce dei precedenti spareggi falliti con Ventura e Mancini. L’Inghilterra rappresenta solo la prima tappa di un tour che proseguirà in Italia. Entro metà febbraio, il Ct e il suo staff toccheranno Milano, Bergamo, Roma e Napoli.

Italia convocati playoff Mondiali – L’incontro con Verratti

L’idea è fare fronte comune per inseguire il sogno americano: l’Italia non può permettersi di mancare il Mondiale per la terza volta di fila. Gattuso lavora senza sosta tra partite da seguire, riunioni, video da analizzare e concetti tattici da sviluppare. Sul tavolo c’è anche il nome di Marco Verratti. Il centrocampista, 33 anni, campione d’Europa nel 2021, oggi gioca in Qatar con l’Al-Duhail. Proprio a Doha, dopo la tappa saudita, Gattuso lo ha incontrato per un confronto informale: nulla di ufficiale, ma abbastanza per capire che il legame con la Nazionale non si è mai spezzato. Verratti si sente pronto e il tecnico riflette.

Nella capitale qatariota il Ct ha fatto visita anche al centro Aspire, dove ha avuto un lungo colloquio con Valter Di Salvo, responsabile dell’area Performance del Club Italia, che ha fornito rassicurazioni sulle condizioni fisiche del centrocampista. Il resto verrà deciso strada facendo. Valutazioni in corso anche sugli emergenti Palestra e Bartesaghi, che sarebbero stati aggregati allo stage, così come su Zaniolo e su Fagioli, tornato a livelli importanti con la maglia della Fiorentina.