Il Cagliari chiude il bilancio 2025 in perdita per 7 milioni: è il quinto di fila in rosso

Il Cagliari ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita pari a 7,6 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio 2023/24, che si era chiuso in perdita per 3,6 milioni di euro. Si tratta in particolare del quinto esercizio consecutivo chiuso in rosso (come Calcio e Finanza aveva anticipato) per il club di Tommaso Giulini, che nelle scorse settimane ha ceduto il 20% della società a una cordata di investitori statunitensi.

Come si legge nei documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, il fatturato della società sarda è stato pari a 70,7 milioni di euro (contro i 78,6 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024), mentre i costi sono stati pari a 77,0 milioni (81,2 milioni nel 2023/24).

Cagliari bilancio 2025 – I ricavi del club sardo

Nel dettaglio, i ricavi totali per il Cagliari si attestano a 70,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 78,6 milioni della stagione precedente, principalmente per la flessione delle entrate da diritti televisivi e dalla gestione dei calciatori. La voce più corposa è stata quella dei diritti televisivi, che ha garantito 32,5 milioni di euro, pur in calo rispetto ai 38,2 milioni del 2023/24, mentre i ricavi commerciali sono stati pari a 17,0 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto alla stagione precedente. I ricavi da gestione dei diritti calciatori si attestano a 10,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 15,1 milioni del 2023/24, riflettendo un minore contributo delle plusvalenze, passsate da 10,8 a 6,9 milioni: tra le operazioni principali ci sono la cessione di Sulemanta all’Atalanta per 7,4 milioni (plusvalenza di 4,3 milioni) e quella di Simonetta al Como per 1,4 milioni (plusvalenza di 1,3 milioni).

Questi i ricavi voce per voce: