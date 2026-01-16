Il Cagliari chiude il bilancio 2025 in perdita per 7 milioni: è il quinto di fila in rosso

Il Cagliari ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita pari a 7,6 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio 2023/24, che si era chiuso in perdita per 3,6 milioni di euro. Si tratta in particolare del quinto esercizio consecutivo chiuso in rosso (come Calcio e Finanza aveva anticipato) per il club di Tommaso Giulini, che nelle scorse settimane ha ceduto il 20% della società a una cordata di investitori statunitensi.
Come si legge nei documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, il fatturato della società sarda è stato pari a 70,7 milioni di euro (contro i 78,6 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024), mentre i costi sono stati pari a 77,0 milioni (81,2 milioni nel 2023/24).
Cagliari bilancio 2025 – I ricavi del club sardo
Nel dettaglio, i ricavi totali per il Cagliari si attestano a 70,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 78,6 milioni della stagione precedente, principalmente per la flessione delle entrate da diritti televisivi e dalla gestione dei calciatori. La voce più corposa è stata quella dei diritti televisivi, che ha garantito 32,5 milioni di euro, pur in calo rispetto ai 38,2 milioni del 2023/24, mentre i ricavi commerciali sono stati pari a 17,0 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto alla stagione precedente. I ricavi da gestione dei diritti calciatori si attestano a 10,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 15,1 milioni del 2023/24, riflettendo un minore contributo delle plusvalenze, passsate da 10,8 a 6,9 milioni: tra le operazioni principali ci sono la cessione di Sulemanta all’Atalanta per 7,4 milioni (plusvalenza di 4,3 milioni) e quella di Simonetta al Como per 1,4 milioni (plusvalenza di 1,3 milioni).
Questi i ricavi voce per voce:
- Ricavi da stadio: 6,0 milioni di euro (5,7 milioni di euro nel 2023/24);
- Ricavi da diritti televisivi: 32,5 milioni di euro (38,2 milioni di euro nel 2023/24);
- Ricavi commerciali: 17,0 milioni di euro (17,4 milioni di euro nel 2023/24);
- Ricavi da gestione diritti calciatori: 10,6 milioni di euro di cui 6,9 milioni dalle plusvalenze (15,1 milioni di euro di cui 10,8 milioni dalle plusvalenze nel 2023/24);
- Altri ricavi: 4,5 milioni di euro (2,2 milioni di euro nel 2023/24);
- TOTALE: 70,8 milioni di euro (78,6 milioni di euro nel 2023/24).
Cagliari, quattro holding negli USA per i nuovi soci: Giulini mantiene l’80% del club
Cagliari bilancio 2025 – I costi della società
I costi a bilancio per il Cagliari ammontano a 77,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 81,0 milioni del 2023/24, con la riduzione del costo del personale che ha compensato l’aumento delle altre voci.
Entrando nel dettaglio, la voce di costo più rilevante è rappresentata dal personale, che incide per 39,0 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 44,9 milioni dell’esercizio precedente, evidenziando un contenimento del monte ingaggi. Seguono gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a 18,0 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 17,0 milioni del 2023/24, segnale di un peso ancora significativo degli investimenti pregressi in rosa. Più stabili gli altri costi, che si attestano a 20,1 milioni di euro, in lieve crescita rispetto ai 19,1 milioni della stagione precedente.
Questi i costi voce per voce nella stagione 2024/25:
- Costi per il personale: 39,0 milioni di euro (44,9 milioni di euro nel 2023/24)
- Ammortamenti e svalutazioni: 18,0 milioni di euro (17,0 milioni di euro nel 2023/24)
- Altri costi: 20,1 milioni di euro (19,1 milioni di euro nel 2023/24)
- TOTALE COSTI: 77,1 milioni di euro (81,0 milioni di euro nel 2023/24)
Cagliari bilancio 2025 – Risultato netto
La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 6,3 milioni di euro (rispetto al -2,6 milioni di euro del 2023/24). Il risultato ante imposte è stato negativo per 8 milioni di euro circa rispetto al -3,7 milioni del 2023/24, mentre il risultato netto è stato negativo sempre per 7,6 milioni di euro contro il rosso di 3,6 milioni del 2023/24.
Cagliari bilancio 2025 – Debiti e patrimonio netto
Il patrimonio netto al 30 giugno 2024 è positivo per 3,1 milioni (5,8 milioni al 30 giugno 2024), dopo un intervento da parte della Fluorsid di Giulini che ha acquistato quote proprie del club per 4 milioni di euro, oltre ad una conversione in conto capitale di un debito verso l’azionista per 954mila euro. Infine, sul fronte debiti, il dato è complessivamente aumentato a 131,4 milioni di euro (102,2 milioni al 30 giugno 2024) di cui in particolare 46,2 milioni verso società di calcio (a fronte di crediti da società per circa 24 milioni) per il mercato, 39,7 milioni verso le banche (con un nuovo finnziamento da circa 21 milioni) e 24,7 milioni di debiti tributari. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 era così pari a -39,6 milioni di euro, rispetto al -17,2 milioni al 30 giugno 2024, alla luce non solo dell’aumento dei debiti verso le banche ma anche per il calo della liquidità, passata da 782mila a soli 102mila euro.