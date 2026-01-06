Cagliari, quattro holding negli USA per i nuovi soci: Giulini mantiene l’80% del club

In particolare, infatti, la Fluorsid Group di Giulini ha oggi l’80% del Cagliari, mentre il restante 20% è in mano alla società statunitense Cagliari 1920 LP.

La strada che collega i nuovi investitori e il Cagliari passa anche dallo stato USA del Delaware. È quanto emerge dai documenti consultati da Calcio e Finanza per quanto riguarda la nuova catena di controllo del club sardo, dopo la cessione di una quota di minoranza della società da parte del patron Tommaso Giulini ad un gruppo di investitori internazionali guidati da Maurizio Fiori e Prashant Gupta. E, in particolari, questi ultimi hanno acquisito (quantomeno per ora) una quota di minoranza pari al 20% della società.

Tutte e quattro, in particolare, hanno sede a Wilmington, nello stato USA del Delaware (noto paradiso fiscale negli USA spesso utilizzato in questo tipo di operazioni, come ad esempio nel caso dell’Atalanta), e sono state create la scorsa estate, tra fine luglio e metà agosto.

Annunciando il completamento della operazione, il Cagliari aveva spiegato come la stessa coinvolga anche altri profili di rilievo provenienti dal mondo dello sport e del business statunitense, puntando in particolare a rafforzare il posizionamento globale della società, ampliarne le opportunità commerciali e sostenere gli obiettivi sportivi di lungo periodo. l contributo degli investitori – un mix di competenze finanziarie, manageriali e industriali – è orientato a consolidare l’immagine internazionale del Cagliari e a sviluppare nuove direttrici di crescita. «Entrare a far parte del Cagliari rappresenta un privilegio e una responsabilità», hanno dichiarato Fiori e Gupta, sottolineando l’impegno nel supportare il presidente Tommaso Giulini «in un contesto calcistico in continua evoluzione», senza perdere di vista valori e identità rossoblù.

Fiori, originario della Sardegna, è Managing Director di Praxis Capital Management, hedge fund globale con sede a Chicago, dove guida la divisione Private Markets. Ricopre inoltre il ruolo di CIO di Argos Investment Management, che gestisce oltre un miliardo di dollari in strategie alternative. La sua carriera spazia da Olivetti alla guida dell’espansione internazionale di Marquette Partners, con successivi investimenti nei settori food & beverage, lusso, ospitalità e real estate.

Gupta, CFA, vanta oltre 25 anni di esperienza negli investimenti internazionali. È co-fondatore di Lancium Inc., società specializzata in infrastrutture tecnologiche e data center su larga scala. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di CFO in un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, oltre a essere stato partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago.