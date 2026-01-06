Scozia, istituito un giorno festivo per il debutto ai Mondiali 2026

I tifosi di calcio scozzesi potranno festeggiare senza temere i postumi: il giorno successivo alla prima partita della Scozia ai Mondiali 2026, in programma alle ore 2 di notte di domenica 14 giugno nel Regno Unito, sarà infatti dichiarato giorno festivo nazionale. Il primo ministro scozzese John Swinney ha annunciato che lunedì 15 giugno sarà designato come bank holiday, in occasione della partecipazione della Scozia al torneo iridato per la prima volta dal 1998.

«Sto adottando le misure necessarie affinché il lunedì successivo alla nostra gara d’esordio venga proclamato giorno festivo nazionale, così che — a prescindere dal risultato — tutti possano ritrovarsi per condividere questo momento», ha spiegato Swinney. In Scozia i giorni festivi possono essere istituiti tramite proclamazione reale: il primo ministro formula la proposta al Privy Council, che viene poi formalizzata dal re. La misura garantirà un giorno di riposo ai dipendenti del settore pubblico sotto la gestione del governo scozzese, mentre per i lavoratori del settore privato la decisione resterà a discrezione dei datori di lavoro.

La nazionale maschile scozzese affronterà Haiti nella partita inaugurale domenica 14 giugno, con calcio d’inizio alle 2:00 (orario del Regno Unito, mentre negli USA saranno le 21 del 13 giugno). Seguiranno altre gare con orari notturni, tra cui quella contro il Brasile, fissata alle 23:00: una sfida dal sapore simbolico, considerando che i verdeoro sconfissero la Scozia per 2-1 nell’ultima apparizione mondiale degli scozzesi, nel 1998.

Il significativo fuso orario, unito ai costi elevati dei biglietti che limiteranno gli spostamenti di molti tifosi, ha già spinto il settore a chiedere un prolungamento degli orari di apertura dei pub e l’organizzazione di fan zone nei giorni delle partite della Scozia.

«La qualificazione della Scozia al Mondiale maschile rappresenta un traguardo straordinario e un momento storico», ha aggiunto Swinney. «La reazione suscitata dalla vittoria contro la Danimarca ci ha ricordato quanto il calcio sia centrale per il Paese. Vogliamo cogliere appieno questa grande opportunità, consentendo al maggior numero possibile di persone di celebrare il successo della squadra. Non è solo un evento sportivo di portata storica, ma anche un’occasione per portare la Scozia al centro della scena internazionale, attrarre investimenti, stimolare il turismo e rafforzare i legami culturali e sportivi».