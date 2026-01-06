United, il peso del post Ferguson: 125 milioni per esoneri e licenziamenti

Il Manchester United non trova pace. I Red Devils hanno esonerato il tecnico portoghese Ruben Amorim dopo poco più di un anno dal suo arrivo e sono pronti a ripartire con un nuovo allenatore, per cercare di invertire un trend – quello iniziato con l’addio di Sir Alex Ferguson – che dura decisamente da troppo tempo.

Dal 2013 a oggi, il club di Manchester non è più riuscito a vincere in nessuna delle competizioni più rilevanti tra quelle a cui partecipa – Premier League o Champions League – conquistando solamente alcuni trofei a livello nazionale e uno in Europa: due FA Cup, due Carabao Cup, due Community Shield e una Europa League.