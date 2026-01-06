Coppa d’Africa, il record dell'Île-de-France: più convocati nati nella regione di Parigi che in qualsiasi Paese partecipante

La Coppa d’Africa 2025 non è soltanto una competizione continentale. È anche uno specchio fedele delle trasformazioni sociali, migratorie ed economiche che attraversano il calcio africano e, più in generale, il pallone a livello globale. Un’analisi del sito francese Foot Mercato sui luoghi di nascita dei giocatori convocati dalle 24 nazionali partecipanti mette infatti in luce un dato sorprendente: la Francia è il Paese in cui sono nati più calciatori presenti al torneo, pur non prendendo parte alla competizione. E nella sola Île-de-France (la regione transalpina il cui capoluogo è Parigi) sono nati più calciatori presenti al torneo di qualunque Paese africano.

Su un totale di 658 giocatori analizzati, ben 107 sono nati sul territorio francese, includendo anche i Dipartimenti e le Regioni d’Oltremare. Alle spalle della Francia si collocano Costa d’Avorio, Sudafrica, Egitto e Nigeria, tutte con numeri nettamente inferiori. E, in generale, oltre il 25% dei calciatori della Coppa d’Africa è nato in Europa.