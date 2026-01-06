E’ morto Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni

È scomparso all’età di 61 anni Alessandro Tiberti, storico volto e voce di Rai Sport, dove aveva lavorato per oltre trent’anni. A darne notizia è stata la Rai, che in una nota diffusa da Viale Mazzini ha espresso «profonda tristezza per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e di raro spessore umano». L’azienda si è stretta con affetto alla famiglia, ricordando Tiberti come «un esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento».

Cordoglio e commozione anche da parte dell’Associazione Giornalisti 2.0, che ha voluto ricordare Tiberti come «collega e amico, ottimo giornalista e vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici di Rai Sport». Assunto in Rai nei primi anni Duemila, nel corso di oltre 25 anni di carriera Tiberti ha ricoperto numerosi ruoli: caposervizio, conduttore, telecronista di basket e baseball, inviato e volto riconoscibile di una redazione in cui, sottolinea l’associazione, «la competenza non era mai disgiunta dall’umanità».