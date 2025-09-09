Cagliari, bilancio 2024/25 in perdita: il club verso il quinto rosso consecutivo

Il Cagliari si prepara a chiudere il bilancio in rosso per il quinto anno consecutivo. Il dato emerge dal bilancio consolidato al 31 dicembre del gruppo Fluorsid di Tommaso Giulini, consultato da Calcio e Finanza, nel cui perimetro rientra anche la società sarda, che milita nel campionato di Serie A.

Come si legge nel documento del gruppo, il Cagliari «ha chiuso l’esercizio 2023/24 con una perdita di 3,6 milioni e prevede di chiudere l’esercizio 2024/25 con una perdita di circa 4 milioni di euro». Si tratterebbe dunque di un rosso in linea con la stagione precedente, mentre per ritrovare un risultato netto positivo bisogna risalire al 2020, quando il bilancio si chiuse con un utile di 2,6 milioni e un fatturato record, spinto dalla cessione di Barella all’Inter.

All’interno del documento, è specificato inoltre che il «Cagliari Calcio, dopo aver raggiunto la salvezza nella stagione 2024/2025, continuerà a perseguire l’equilibrio economico-finanziario attraverso una gestione focalizzata su player trading, contenimento degli stipendi e sviluppo del settore giovanile».

In linea con questi obiettivi, va segnalata la cessione di Roberto Piccoli alla Fiorentina. L’attaccante italiano. Riscattato a giugno dall’Atalanta per circa 12 milioni di euro, il calciatore italiano è stato poi ceduto al club toscano per circa 25 milioni, facendo così registrare ai sardi una plusvalenza di 13 milioni di euro.