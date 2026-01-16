La Roma e Populous vincono un ricorso in Tribunale sul diritto d’autore per lo stadio a Pietralata

La Roma e lo studio di architettura Populous hanno vinto un ricorso al Tribunale di Roma contro il disegno del nuovo stadio a Pietralata. Come emerge da documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, il Tribunale Ordinario di Roma ha infatti respinto un ricorso cautelare presentato contro il club giallorosso e lo studio statunitense, nell’ambito della controversia sul presunto plagio architettonico relativo al progetto del nuovo stadio giallorosso a Pietralata. In particolare, iliudice ha rigettato integralmente le richieste della società britannica, ritenendo insussistenti i presupposti per la tutela cautelare in materia di diritto d’autore.

Ecotricity, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e committente del progetto Ecopark Stadium per i Forest Green Rovers (un progetto interamente in legno progettato dieci anni fa), aveva sostenuto che alcuni elementi caratterizzanti di quello stadio – in particolare la struttura lamellare, le forme curve e i giochi di luce – fossero stati indebitamente ripresi nel progetto del nuovo stadio della Roma.