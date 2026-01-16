Volano gli ascolti della Serie A in tv: quasi 140 milioni di spettatori nel 2025/26

Con i recuperi delle sfide rimandate per fare posto alla Supercoppa italiana, si è concluso ufficialmente nella serata di ieri il girone di andata della Serie A 2025/26. Come emerge da un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, il campionato italiano ha fatto registrare un deciso cambio di passo sul fronte degli ascolti televisivi.
I dati al termine dei primi 19 turni hanno mostrato un incremento complessivo del +13% di spettatori tra DAZN e Sky a rispetto alla prima metà del campionato 2024/25: oltre 139 milioni contro i 123 milioni della stagione passata. Si tratta di un record assoluto per la Serie A in televisione dalla stagione 2022/23, ovvero da quando gli ascolti vengono misurati da Auditel con il sistema Total Audience.
Serie A ascolti tv 2025 2026 – Gli ascolti di DAZN e Sky, con Zona DAZN
Nel dettaglio, la crescita è stata spinta dal boom di DAZN, che rispetto alla stagione 2024/25 ha raccolto quasi 18 milioni di spettatori in più nel girone di andata (+18,4%), per un totale di 112,2 milioni. Sul gradino più alto del podio delle partite più seguite sulla piattaforma c’è Milan-Roma, che ha incollato allo schermo 2.396.708 spettatori. Una sfida di cartello, giocata in uno slot ideale (la domenica alle ore 20.45) e trasmessa gratuitamente per tutti gli appassionati. Di seguito, la top 3 dei match più seguito sull’OTT:
- Milan-Roma – 2.396.708 spettatori (trasmessa in chiaro)
- Inter-Milan – 2.136.298 spettatori
- Juventus-Milan – 1.919.092 spettatori
Per quanto riguarda invece Sky, la pay-tv di Comcast ha mantenuto un passo simile rispetto a quello della passata stagione, quando gli ascolti erano cresciuti notevolmente grazie al nuovo sistema di co-esclusive che aveva invece penalizzato DAZN. Fino al 2023/24, Sky poteva trasmettere il 3°, 6° e 8° miglior incontro della giornata, mentre dal 2024/25 ha a disposizione il 2°, il 5° e l’8° miglior match di ogni turno. Non solo: a inizio stagione le due emittenti si spartiscono anche i 20 migliori big match della stagione “a tavolino”: 16 per DAZN e 4 per Sky.
Complessivamente, nel girone di andata la pay-tv di Comcast ha raccolto oltre 27 milioni di spettatori, il 4,7% in meno rispetto ai 28,3 milioni della prima metà della stagione 2024/25. Sul dato potrebbe avere pesato la trasmissione di un minor numero di partite della Juventus, anche se il totale rimane comunque decisamente superiore rispetto a quello delle stagioni 2022/23 e 2023/24.
Di seguito, la top 3 delle partite più viste su Sky:
- Juventus-Roma – 1.095.788 spettatori
- Roma-Inter – 1.069.994 spettatori
- Pisa-Juventus – 791.257 spettatori
Serie A, la classifica degli ascolti nel 2025/26: Milan e Inter superano la Juve
Serie A ascolti tv 2025 2026 – Le partite singole
I dati di ascolto rimangono decisamente positivi anche analizzando solamente le partite singole viste dagli abbonati, senza considerare dunque Zona DAZN (che manda in onda spezzoni di sfide giocate in contemporanea). Gli ascolti di Sky – che non ha sfide in contemporanea – chiaramente non cambiano, mentre quelli di DAZN indicano un totale di 106,5 milioni di spettatori (+17,8%), contro i 90,4 milioni della prima metà della stagione 2024/25.
Nel complesso, per quanto concerne i soli match singoli, gli ascolti televisivi tra Sky e DAZN hanno toccato quota 133,5 milioni di spettatori nella prima metà della stagione 2025/26, facendo registrare una crescita del 12,4% rispetto ai 118,8 milioni del girone di andata 2024/25.