Volano gli ascolti della Serie A in tv: quasi 140 milioni di spettatori nel 2025/26

I dati al termine dei primi 19 turni hanno mostrato un incremento complessivo del +13% di spettatori tra DAZN e Sky a rispetto alla prima metà del campionato 2024/25: oltre 139 milioni contro i 123 milioni della stagione passata. Si tratta di un record assoluto per la Serie A in televisione dalla stagione 2022/23, ovvero da quando gli ascolti vengono misurati da Auditel con il sistema Total Audience.

Con i recuperi delle sfide rimandate per fare posto alla Supercoppa italiana, si è concluso ufficialmente nella serata di ieri il girone di andata della Serie A 2025/26 . Come emerge da un’analisi realizzata da Calcio e Finanza , il campionato italiano ha fatto registrare un deciso cambio di passo sul fronte degli ascolti televisivi.

Serie A ascolti tv 2025 2026 – Gli ascolti di DAZN e Sky, con Zona DAZN

Nel dettaglio, la crescita è stata spinta dal boom di DAZN, che rispetto alla stagione 2024/25 ha raccolto quasi 18 milioni di spettatori in più nel girone di andata (+18,4%), per un totale di 112,2 milioni. Sul gradino più alto del podio delle partite più seguite sulla piattaforma c’è Milan-Roma, che ha incollato allo schermo 2.396.708 spettatori. Una sfida di cartello, giocata in uno slot ideale (la domenica alle ore 20.45) e trasmessa gratuitamente per tutti gli appassionati. Di seguito, la top 3 dei match più seguito sull’OTT:

Milan-Roma – 2.396.708 spettatori (trasmessa in chiaro) Inter-Milan – 2.136.298 spettatori Juventus-Milan – 1.919.092 spettatori

Per quanto riguarda invece Sky, la pay-tv di Comcast ha mantenuto un passo simile rispetto a quello della passata stagione, quando gli ascolti erano cresciuti notevolmente grazie al nuovo sistema di co-esclusive che aveva invece penalizzato DAZN. Fino al 2023/24, Sky poteva trasmettere il 3°, 6° e 8° miglior incontro della giornata, mentre dal 2024/25 ha a disposizione il 2°, il 5° e l’8° miglior match di ogni turno. Non solo: a inizio stagione le due emittenti si spartiscono anche i 20 migliori big match della stagione “a tavolino”: 16 per DAZN e 4 per Sky.

Complessivamente, nel girone di andata la pay-tv di Comcast ha raccolto oltre 27 milioni di spettatori, il 4,7% in meno rispetto ai 28,3 milioni della prima metà della stagione 2024/25. Sul dato potrebbe avere pesato la trasmissione di un minor numero di partite della Juventus, anche se il totale rimane comunque decisamente superiore rispetto a quello delle stagioni 2022/23 e 2023/24.

Di seguito, la top 3 delle partite più viste su Sky: