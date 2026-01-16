Serie B, la sfida Bari-Juve Stabia in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

La 20ª giornata del campionato di Serie BKT prosegue sabato 17 gennaio alle 19.30 allo Stadio San Nicola con la sfida tra Bari e Juve Stabia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.

Le due squadre arrivano all’appuntamento vivendo momenti diversi della stagione: il Bari cerca punti fondamentali per risalire la classifica, mentre la Juve Stabia punta a consolidare la propria posizione di metà graduatoria. La squadra di Vincenzo Vivarini, attualmente a quota 17 punti insieme a Spezia e Sampdoria, vuole reagire dopo la sconfitta contro la Carrarese. La Juve Stabia, nona con 27 punti al pari punti con l’Empoli, arriva al San Nicola dopo il pareggio casalingo contro il Pescara e cerca continuità per confermare quanto di buono fatto finora sotto la guida di Ignazio Abate.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Bari Juve Stabia in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

