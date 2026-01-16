Con i recuperi delle sfide rinviate per la Supercoppa italiana, la Serie A 2025/26 ha chiuso ufficialmente il girone di andata e si avvia alla sua fase più calda. L’Inter si trova attualmente in vetta alla classifica, rispettivamente a +3 e a +6 sulle rivali Milan e Napoli, nel duello che porterà alla conquista del titolo di Campione d’Italia. Per il quinto anno consecutivo, i diritti tv del campionato in Italia sono divisi tra DAZN (che trasmette ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che trasmette invece tre gare per ogni turno in co-esclusiva).
Se le squadre pensano al campo e ai risultati, anche i broadcaster danno un occhio ai loro traguardi e – in particolar modo – al seguito degli appassionati, monitorando gli ascolti tv. Nel girone di andata della Serie A 2025/26, secondo un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, le tv hanno fatto registrare un vero e proprio boom, raccogliendo davanti agli schermi oltre 139 milioni di spettatori, contro i 123,2 milioni dello stesso periodo del 2024/25. Si tratta di una maxi crescita di oltre il 13%, spinta in particolar modo da un netto miglioramento degli ascolti per le sfide su DAZN. Per la prima volta dalla misurazione Total Audience, Milan e Inter – come vedremo più avanti – si trovano rispettivamente al primo e al secondo posto per spettatori complessivi tra DAZN e Sky, scavalcando la Juventus.
Ormai da tre stagioni, l’Auditel rileva anche l’audience delle partite su DAZN con la nuova misurazione Auditel Total Audience: per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti DAZN di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti DAZN provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky (Zona DAZN). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmesse anche dalla stessa Sky, e vengono rilevate sempre da Auditel.
Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre. A tal proposito, va comunque specificato che il Decreto Lotti (che ha modificato la Legge Melandri) disciplina i criteri di ponderazione relativi alla quota di audience certificata.
L’articolo 9 del Decreto incarica la Lega Serie A di stabilire, mediante l’elaborazione di un algoritmo di ponderazione, dei criteri di riequilibrio per tenere conto della differente esposizione mediatica dovuta alla coesistenza delle due piattaforme (DAZN e Sky). Per fare un esempio, al netto del seguito della singola squadra, giocare alle 12.30 o alle 20.45 di domenica non è la stessa cosa in termini di ascolti e di conseguente ripartizione degli introiti.
Prima di passare all’analisi degli ascolti, va ricordato che la stagione attuale è la seconda del nuovo ciclo di diritti televisivi della Serie A, che si concluderà nel 2029. Con il passaggio dal ciclo 2021-2024 a quello attuale, se il numero di partite trasmesso da DAZN e Sky è rimasto invariato, due novità sono intervenute per quanto riguarda la scelta delle sfide da trasmettere:
- prima del via della Serie A 2025/26 (così come nel 2024/25), DAZN e Sky si sono spartiti a tavolino i 20 migliori match del campionato (16 in esclusiva a DAZN e 4 condivisi anche con Sky)
- è cambiato l’ordine di scelta delle partite per Sky. La pay-tv di Comcast, fino al 2023/24, poteva trasmettere il 3°, 6° e 8° miglior incontro della giornata, mentre dal 2024/25 ha a disposizione il 2°, il 5° e l’8° miglior match di ogni turno
Serie A classifica ascolti 2025 2026 – Il girone di andata su DAZN
Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su DAZN, in vetta alla classifica troviamo la Juventus, con una media di oltre 1,17 milioni di spettatori a partita a metà della stagione. Alle spalle dei bianconeri si trova il Milan, con una media che supera di poco gli 1,11 milioni di spettatori, mentre l’Inter completa il podio con 1,09 milioni. Si tratta di una crescita netta, se consideriamo che nella passata stagione nessuna delle tre big era riuscita a superare la soglia del milione. Tutte e tre sono spinte inoltre da un match in chiaro, essendo state a turno protagoniste di una trasmissione gratuita da parte di DAZN.
Giù dal podio troviamo il Napoli, che può contare su 981mila spettatori medi. La squadra di Conte è l’unica che tiene testa alle tre big su DAZN, con il quinto posto che vede la Roma più staccata a quota 765mila spettatori. Per i giallorossi pesa in parte il numero di volte in cui le sfide sono state trasmesse in co-esclusiva anche da Sky: ben 10 per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini.
Complessivamente – considerando anche Zona DAZN – il totale degli ascolti ha toccato quota 112 milioni nel girone di andata, con una crescita incredibile superiore al 18%. Da segnalare come lo slot orario della domenica alle 20.45 rimanga quello migliore per valorizzare le partite di cartello, come dimostrato anche dai quasi 2,4 milioni di spettatori raccolti da Milan-Roma – trasmessa in chiaro – che hanno prodotto come risultato il turno più visto di sempre per una giornata di campionato da quando gli ascolti sono misurati attraverso il sistema Total Audience.
Serie A classifica ascolti 2025 2026 – I dati su Sky
Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su Sky, la Juventus è stata la squadra con la media ascolti più alta (888mila spettatori a partita), ma non quella con il maggior numero di spettatori complessivo: da questo punto di vista ha avuto la meglio la Roma, con oltre 5,9 milioni di spettatori grazie alle 10 partite trasmesse dalla pay-tv. Al secondo posto si posiziona l’Inter, con una media di 756mila spettatori, mentre la terza piazza è del Milan. I rossoneri possono contare su una media di quasi 673mila spettatori e il maggior numero di sfide trasmesse tra quelle delle tre big (sette).
In totale, gli ascolti su Sky hanno toccato quota 27 milioni in questa prima metà di stagione. In questo caso il risultato ha fatto registrare un leggero calo (-4,7%) rispetto a quello della passata stagione, quando gli ascolti erano stati leggermente superiori ai 28 milioni. La crescita rimane comunque evidente rispetto alle stagioni 2022/23 e 2023/24, anche grazie al maggior numero di big match a disposizione della pay-tv di Comcast con il nuovo sistema di co-esclusive.
Serie A classifica ascolti 2025 2026 – I dati complessivi
Complessivamente, nella prima parte di campionato gli ascolti sono stati pari in totale a oltre 139 milioni. Il dato è in netta crescita del 13,1% rispetto ai 123,2 milioni di spettatori dell’anno passato. Si tratta del miglior risultato raggiunto al giro di boa del campionato a partire dalla stagione 2022/23, cioè da quando gli ascolti della Serie A vengono misurati con il sistema Total Audience.
Tornando alla classifica per club, nonostante il primato per media ascolti nelle due classifiche separate di DAZN e Sky, la Juventus si posiziona al terzo posto per media complessiva. Nella top 3 in termini di ascolti per la stagione 2025/26 troviamo finora Milan, Inter e Juventus, in quest’ordine: i rossoneri sono davanti a tutti con oltre 1,36 milioni di spettatori a partita, mentre i nerazzurri si sono fermati a 1,33 milioni e i bianconeri a poco più di 1,31 milioni. Sul quarto gradino troviamo il Napoli con oltre 1,1 milioni di spettatori e chiude la top 5 la Roma di Gasperini (1,08 milioni di spettatori a gara).Per quanto riguarda la Juventus, sul dato complessivo – e sulla conseguente media – degli ascolti della formazione bianconeri pesa in parte anche il numero di trasmissioni in co-esclusiva da parte di Sky. A metà della stagione 2024/25, la Juventus era andata in onda sulla py-tv di Comcast per otto volte, mentre a metà del 2025/26 sono appena tre le apparizioni su Sky.