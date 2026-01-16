Con i recuperi delle sfide rinviate per la Supercoppa italiana, la Serie A 2025/26 ha chiuso ufficialmente il girone di andata e si avvia alla sua fase più calda. L’Inter si trova attualmente in vetta alla classifica, rispettivamente a +3 e a +6 sulle rivali Milan e Napoli, nel duello che porterà alla conquista del titolo di Campione d’Italia. Per il quinto anno consecutivo, i diritti tv del campionato in Italia sono divisi tra DAZN (che trasmette ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che trasmette invece tre gare per ogni turno in co-esclusiva).

Se le squadre pensano al campo e ai risultati, anche i broadcaster danno un occhio ai loro traguardi e – in particolar modo – al seguito degli appassionati, monitorando gli ascolti tv. Nel girone di andata della Serie A 2025/26, secondo un’analisi realizzata da Calcio e Finanza, le tv hanno fatto registrare un vero e proprio boom, raccogliendo davanti agli schermi oltre 139 milioni di spettatori, contro i 123,2 milioni dello stesso periodo del 2024/25. Si tratta di una maxi crescita di oltre il 13%, spinta in particolar modo da un netto miglioramento degli ascolti per le sfide su DAZN. Per la prima volta dalla misurazione Total Audience, Milan e Inter – come vedremo più avanti – si trovano rispettivamente al primo e al secondo posto per spettatori complessivi tra DAZN e Sky, scavalcando la Juventus.