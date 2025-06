Serie A 25/26, le scelte sui big match: ecco quali saranno trasmessi anche da Sky

Non solo il nuovo calendario. La Lega Serie A ha già svelato quali big match del campionato 2025/26 saranno visibili non solo su DAZN ma anche su Sky. Come nel triennio 2021-2024, infatti, DAZN trasmetterà anche per questo ciclo tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Come accaduto quest’anno, e diversamente dal passato, la pay-tv di Comcast potrà trasmettere un maggior numero di big match, in base a come era stato strutturato il bando per la vendita dei diritti tv 2024-2029.

Quello che è cambiato a partire dalla stagione appena conclusa sono le modalità e l’ordine in cui le due emittenti scelgono le partite da trasmettere. Il bando sui diritti tv specifica che «la presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito».

Le gare di ogni giornata attribuite ai diversi pacchetti (in particolare: 10 Gare al Pacchetto 15terA di cui 3 in co-esclusiva con il Pacchetto 15terB) vengono divise in questo modo:

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

Sabato, ore 20.45.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Dalla scorsa stagione sono cambiati dunque gli slot a disposizione di Sky. Sono rimasti invariati quello del sabato alle ore 20.45 e del lunedì alle ore 20.45, mentre quello della domenica alle 12.30 è stato sostituito dalla domenica alle ore 18.00. Ed esattamente come accaduto nello scorso anno, anche stavolta le due emittenti si sono già ritrovate per decidere a tavolino (in anticipo) la trasmissione delle 20 migliori partite del campionato.

«I Pick oggetto di selezione da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB – si legge nel documento – corrispondono alle 380 Gare di ciascuna Stagione Sportiva e sono così suddivisi:

Pick “top match” corrispondenti a 20 Gare per Stagione Sportiva ; e

; e Pick “matchday” corrispondenti alle rimanenti 360 Gare per Stagione Sportiva».

Sky partite Serie A: le scelte sui big match del campionato

Quali saranno quindi i big match trasmessi anche da Sky? Li ha ufficializzati oggi la Lega Serie A.

«All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A Enilive 2025/2026 avvenuta con C.U. n. 256 del 6 giugno 2025 e in attuazione di quanto previsto dalla sezione Pick dei Pacchetti assegnati dell’“Invito a presentare offerte – Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie A, Pacchetti Dirette a pagamento per il Territorio Italiano, Procedura riservata agli

Operatori della comunicazione, s.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029” riportato nella Circolare n. 15 del 16 giugno 2025 (“Giorni e Orari di Gara”), si comunicano di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti DAZN (Pacchetto 15 ter A) e SKY (Pacchetto 15 ter B):»: