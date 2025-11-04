Milan-Roma in chiaro spinge gli ascolti di DAZN: il 10° turno è il più visto di sempre

Il decimo turno di Serie A è in archivio e si è concluso con due record per DAZN, la piattaforma di sport in streaming che manda in onda tutte le partite del massimo campionato (grazie a un’intesa fino al 2029), di cui sette a giornata in esclusiva assoluta.

Il dato complessivo degli spettatori registrato dalla piattaforma per il turno appena conclusosi è pari a 7,6 milioni, diventato il risultato più alto mai registrato da DAZN per una giornata di Serie A da quando gli ascolti sono misurati attraverso il sistema Total Audience. E’ stato così battuto il precedente record di oltre 7,4 milioni di telespettatori, registrato alla 17esima giornata del campionato 2022/23.

A spingere questo risultato hanno contribuito gli ascolti relativi al big match di giornata giocato a San Siro fra Milan e Roma, che è andato in onda gratuitamente su DAZN (tramite registrazione alla piattaforma). La sfida, vinta dai rossoneri per il gol di Pavlovic, è stata seguita da quasi 2,4 milioni di spettatori, diventando la partita più vista su DAZN di sempre, superando il Derby d’Italia fra Inter e Juventus della scorsa stagione, che aveva totalizzato quasi 2,3 milioni di spettatori.

Inoltre, Milan-Roma è stato il terzo programma più visto in televisione nella prima serata di domenica 2 novembre, piazzandosi alle spalle di “Makari” su Rai 1 (2,820 milioni di spettatori) e dietro a “La Notte nel cuore” su Canale 5 (2,442 milioni). Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN dalle 10 partite della decima giornata di Serie A, incluso Zona DAZN, andata in onda domenica dalle ore 15.00: