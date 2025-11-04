Ternana, insulti e accesso non autorizzato agli spogliatoi: Ferrero inibito

Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria e attualmente consulente alla Ternana (in Serie C) dopo l’acquisto del club da parte della famiglia Rizzo, è stato inibito fino al 25 novembre e sanzionato con una multa di 1.000 euro dopo l’ultima partita di campionato della formazione umbra.

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Pero, il dirigente, non espulso, è stato sanzionato «per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva accesso davanti all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area spogliatoi e proferiva parole irriguardose nei loro confronti».