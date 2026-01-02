Il 21 dicembre la Coppa d’Africa 2025 ha preso il via con la partita inaugurale fra i padroni di casa del Marocco e le Comore e ora si avvicina a grandi passi la fase più calda della competizione, quella a eliminazione diretta, con la finalissima in programma il 18 gennaio.
Sono 24 le nazionali che hanno strappato il pass per questo torneo, sulle 52 partecipanti alle qualificazioni. Queste sono state divise in sei raggruppamenti da quattro squadre. A passare alla fase a eliminazione diretta sono invece le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.
Tabellone Coppa d’Africa – La fase a gironi
Ecco di seguito i sei raggruppamenti della Coppa d’Africa 2025 e risultati che hanno definito le formazioni qualificate alla fase a eliminazione diretta:
GIRONE A
- Marocco 7
- Mali 3
- Comore 2
- Zambia 2
GIRONE B
- Egitto 7
- Sudafrica 6
- Angola 2
- Zimbabwe 1
GIRONE C
- Nigeria 9
- Tunisia 4
- Tanzania 2
- Uganda 1
GIRONE D
- Senegal 7
- Repubblica Democratica Congo 7
- Benin 3
- Botswana 0
GIRONE E
- Algeria 9
- Burkina Faso 6
- Sudan 3
- Guinea Equatoriale 0
GIRONE F
- Costa d’Avorio 7
- Camerun 7
- Mozambico 3
- Gabon 0
Tabellone Coppa d’Africa – Tutti gli incroci della fase a eliminazione diretta
Ecco come è stato definito il tabellone per la fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa 2025:
OTTAVI DI FINALE
- Mali-Tunisia, sabato 3 gennaio 2026 ore 20.00 (A)
- Senegal-Sudan, sabato 3 gennaio 2026 ore 17.00 (B)
- Egitto-Benin, lunedì 5 gennaio 2026 ore 17.00 (C)
- Costa D’Avorio-Burkina Faso, martedì 6 gennaio 2026 ore 17.00 (D)
- Sudafrica-Camerun, domenica 4 gennaio ore 20.00 (E)
- Marocco-Tanzania, domenica 4 gennaio ore 17.00 (F)
- Algeria-Repubblica Democratica del Congo, martedì 6 gennaio ore 17.00 (G)
- Nigeria-Mozambico, lunedì 5 gennaio 2026 ore 20.00 (H)