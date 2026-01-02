Il 21 dicembre la Coppa d’Africa 2025 ha preso il via con la partita inaugurale fra i padroni di casa del Marocco e le Comore e ora si avvicina a grandi passi la fase più calda della competizione, quella a eliminazione diretta, con la finalissima in programma il 18 gennaio.

Sono 24 le nazionali che hanno strappato il pass per questo torneo, sulle 52 partecipanti alle qualificazioni. Queste sono state divise in sei raggruppamenti da quattro squadre. A passare alla fase a eliminazione diretta sono invece le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.