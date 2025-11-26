Scatta il conto alla rovescia verso la 35° edizione della Coppa d’Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Un mese di partite con in campo i migliori calciatori del continente africano, protagonisti dei top team europei, coperto in diretta ed esclusiva da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre).

Sarà uno spettacolo di alto livello, offerto con la massima visibilità dall’emittente tv che garantirà la trasmissione in diretta della quasi totalità dei match sul canale 60 del digitale terrestre con spazio anche su SoloCalcio. E poi speciali di approfondimento, studi live pre e post-partita con l’intervento di ex calciatori e allenatori con un passato nel calcio africano. Sul posto saranno inviati Tancredi Palmeri e Malu Mpasinkatu.

Dove vedere Coppa d’Africa – Il torneo al via con Marocco-Comore

Il debutto è fissato per il 21 dicembre 2025 alle ore 20 con la sfida inaugurale Marocco-Comore allo stadio Moulay Abdellah a Rabat, una delle sei sedi designate insieme a Casablanca, Tangeri, Marrakesh, Agadir e Fès. Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sportitalia e aprirà il calendario della manifestazione che deve designare la nazionale erede della Costa d’Avorio vincitrice della 34° edizione di cui è stata anche padrona di casa.

Sportitalia è alla seconda esperienza come esclusivista italiano della Coppa d’Africa; nel 2023 i dati d’ascolto hanno confermato il grande interesse del pubblico verso il torneo che si giocherà, nella sua seconda fase a eliminazione diretta, con la sessione invernale del calciomercato aperta e con la possibilità di visionare direttamente talenti utili per le squadre italiane ed europee.

L’accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football) prevede che Sportitalia copra l’evento garantendo la visione dei match per i quali si è assicurata l’esclusiva della trasmissione televisiva, digital, OTT e social media. La Coppa d’Africa 2025 sarà visibile anche attraverso la App Sportitalia garantendo una copertura flessibile e totale per uno degli appuntamenti calcistici più attesi della stagione.