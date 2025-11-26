L’offerta DAZN per tutti i nuovi abbonati e relativa al piano DAZN Full a sconto per un anno intero scadrà nella giornata di oggi, mercoledì 26 novembre (clicca qui per maggiori informazioni).
Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi 12 mesi: 39,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.
DAZN nuova offerta – Cosa include DAZN Full
Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:
- Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
- Le sfide di Serie BKT;
- I campionati esteri e altri eventi calcistici;
- Un ampio catalogo di sport live e on demand.
Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.
DAZN nuova offerta – Quanto costa DAZN Full senza sconto
Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:
- 34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
- 44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
- 359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).
DAZN nuova offerta – I vantaggi della promo su DAZN Full
La promozione attuale permette di risparmiare 5 euro al mese sul piano mensile per la durata di 12 mesi, portando il costo a 39,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 60 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.
Al termine dei 12 mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.
Come attivare DAZN Full a sconto
- Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
- Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
- Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
- Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
- Completare la procedura di attivazione.
La promozione, valida fino a oggi, consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.