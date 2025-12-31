Da Milano-Cortina ai Mondiali di calcio: tutti gli eventi sportivi del 2026

Febbraio è il mese simbolo dello sport italiano. Dal 6 al 22 febbraio Milano e Cortina ospitano le Olimpiadi invernali , seguite subito dopo dai Giochi Paralimpici (6-16 marzo). Intanto il calendario internazionale non si ferma: l’8 febbraio va in scena il Super Bowl , il rugby apre il Sei Nazioni maschile, mentre Formula 1 e MotoGP entrano nella fase finale dei test pre-stagionali. È il passaggio definitivo dall’inverno alla nuova annata sportiva.

Gennaio apre l’anno nel segno della tradizione. Il mondo dei motori riparte con la Dakar, mentre il calcio africano è protagonista con la Coppa d’Africa . Sulle nevi entrano nel vivo sci alpino e biathlon, con tappe chiave di Coppa del Mondo tra Kitzbühel e Oberhof. Il tennis inaugura la stagione con l’Australian Open (18 gennaio-1° febbraio), primo Slam dell’anno, mentre il ciclismo muove i primi passi dall’Australia con il Tour Down Under.

Il 2026 si annuncia come uno degli anni sportivi più intensi di sempre. Il calendario globale trova due picchi evidenti: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio) e la C oppa del Mondo di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada (11 giugno-19 luglio). Attorno a questi eventi ruotano le stagioni complete di tennis, motori, ciclismo e degli sport di squadra, in un flusso continuo che copre tutti i dodici mesi.

Primavera: motori accesi e classiche senza respiro (marzo-aprile)

Con marzo inizia la primavera dello sport. Formula 1 e MotoGP scendono in pista per i primi Gran Premi stagionali, mentre l’atletica assegna i titoli dei Mondiali indoor. Il tennis si sposta negli Stati Uniti con Indian Wells e Miami, mentre il ciclismo entra nel cuore delle classiche: Strade Bianche, Parigi-Nizza, Tirreno-Adriatico e soprattutto la Milano-Sanremo (21 marzo). È anche il mese in cui si chiudono le Coppe del Mondo di sci e biathlon.

Aprile è dominato dal ciclismo e dagli sport all’aperto. Le grandi classiche del Nord scandiscono il calendario con Giro delle Fiandre (5 aprile), Parigi-Roubaix (12 aprile) e il trittico delle Ardenne. Il tennis apre ufficialmente la stagione sulla terra battuta con Monte-Carlo (5-12 aprile) e Madrid, mentre i motori proseguono tra Formula 1, MotoGP e WEC. È il mese in cui la stagione entra davvero nel vivo.

Estate alle porte: grandi giri e finali europee (maggio-giugno)

Maggio è uno dei mesi più densi. Il ciclismo vive il suo primo grande appuntamento con il Giro d’Italia (9-29 maggio), mentre il tennis concentra l’attenzione su Roma e sul Roland Garros (24 maggio-7 giugno). Nel calcio arrivano le grandi finali europee, dalla Champions League all’Europa League, passando per Conference e competizioni femminili. Basket e pallavolo assegnano i titoli stagionali.

Con giugno lo sport entra nella sua fase globale. L’11 giugno prende il via la Coppa del Mondo di calcio, che accompagnerà l’estate fino a luglio, con la speranza che l’Italia riesca a qualificarsi dopo due fallimenti. Intanto il ciclismo propone il Giro di Svizzera come avvicinamento al Tour, l’atletica riempie il calendario con la Diamond League e il tennis si sposta sull’erba con Wimbledon (29 giugno-12 luglio). Formula 1 e MotoGP continuano senza pause.

Estate piena: Tour, Wimbledon e grandi rassegne (luglio-agosto)

Luglio è il mese del Tour de France (4-26 luglio), che monopolizza il ciclismo maschile, mentre Wimbledon entra nel vivo nella sua seconda settimana. Proseguono le stagioni di Formula 1 e MotoGP, accompagnate da Mondiali ed Europei in diverse discipline, dalla scherma alla pallavolo con le finali di Nations League.

Agosto è il mese delle rassegne continentali. L’atletica vive uno dei momenti clou con gli Europei di Birmingham (10-16 agosto), il tennis attraversa il Nord America tra Toronto, Montreal e Cincinnati, e il calcio riaccende i riflettori con l’avvio della Premier League e della Serie A. Nel ciclismo partono la Vuelta e il Tour de France femminile.

Autunno: Mondiali, Europei e ritorno indoor (settembre-ottobre)

Settembre è un mese di equilibrio tra outdoor e indoor. Il ciclismo assegna i Mondiali su strada in Canada, il basket celebra i Mondiali femminili a Berlino, mentre la pallavolo vive gli Europei maschili e femminili. Il calcio entra nella fase a gironi della Champions League, e i motori proseguono verso il finale di stagione.

Con ottobre arrivano le classiche di chiusura. Il ciclismo saluta la stagione con il Giro di Lombardia, il tennis concentra l’attenzione sui tornei asiatici, mentre judo e ginnastica assegnano titoli mondiali. Sulle nevi, a Sölden, si apre la nuova Coppa del Mondo di sci alpino.

Finali e grandi chiusure (novembre-dicembre)

Novembre è il mese delle finali. Il tennis trova il suo centro a Torino con le ATP Finals, seguite dalla Coppa Davis, mentre Formula 1 e MotoGP si avviano alla conclusione. Maratone, rally e triathlon completano un calendario senza pause.

Dicembre, infine, chiude l’anno con i grandi eventi indoor. Il nuoto assegna i titoli ai Mondiali in vasca corta di Pechino (3-20 dicembre), la pallamano femminile celebra il suo Mondiale e la Formula 1 cala il sipario con il Gran Premio di Abu Dhabi (6 dicembre). È l’ultimo atto di un 2026 che, per intensità e continuità, promette di essere memorabile.