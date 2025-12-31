Juve, dalla Consob multa dimezzata a 500mila euro per società e dirigenti. Il club farà ricorso

In linea con le proposte formulate dal Servizio Sanzioni Amministrative (SSA), l’Autorità di vigilanza ha comminato alla Juventus una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 190mila euro . L’importo è ridotto rispetto alla prima ipotesi avanzata dal SSA, che prevedeva una multa da 200mila euro a carico del club bianconero.

La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha definito il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Juventus e di alcuni suoi ex dirigenti nell’ambito delle presunte violazioni legate al caso plusvalenze e manovre stipendi. Il procedimento era stato avviato ai sensi dell’articolo 187-septies del Testo unico della finanza e dell’articolo 15 del Regolamento europeo sugli abusi di mercato (MAR) .

Sanzioni anche per gli ex amministratori e manager coinvolti nel procedimento: nei loro confronti Consob ha disposto multe per complessivi 310mila euro, anch’esse sensibilmente inferiori rispetto alla proposta iniziale del Servizio Sanzioni Amministrative, che ammontava complessivamente a 840mila euro. Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono state applicate anche alcune sanzioni accessorie, ridimensionate rispetto alla proposta originaria.

Nessun provvedimento sanzionatorio è stato invece adottato nei confronti del manager attualmente in carica coinvolto nel procedimento. Il provvedimento della Consob – si legge nella nota della Juventus – potrà essere impugnato entro 30 giorni davanti alla Corte d’Appello competente, quella di Torino nel caso della Juventus. Le persone fisiche che risiedono all’estero dovranno invece eventualmente rivolgersi alla Corte d’Appello di Roma.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la Juventus quasi sicuramente presenterà ricorso, ma qualsiasi azione in tal senso da parte del club o delle persone fisiche coinvolte è slegata fra loro. La società piemontese ritiene di avere sempre operato correttamente ed è probabile che si muova in questa direzione non tanto per una questione economica (considerando l’entità della sanzione), ma per una questione di principio.

Da un punto di vista della giustizia ordinaria, l’indagine di quasi quattro anni fa su plusvalenze e manovre stipendi è costata alla Juventus 157mila euro di patteggiamento, oltre alla sanzione da parte della Consob di cui sopra. L’impatto economico è stato molto più netto a seguito delle sanzioni sportive, che hanno comportato un anno di esclusione dalle coppe europee con un danno da circa 80 milioni di euro per la mancata partecipazione alla UEFA Champions League.