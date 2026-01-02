Quando chiude il calciomercato invernale? Si è aperta nella giornata odierna in Italia (e in molte altre leghe europee) la sessione invernale dei trasferimenti, che accompagnerà tifosi e addetti ai lavori per tutto il mese di gennaio e qualche giorno oltre. Nel nostro Paese, il via delle operazioni è fissato ufficialmente per oggi – venerdì 2 gennaio -, mentre la chiusura è calendarizzata per la giornata di lunedì 2 febbraio, con orario fissato alle ore 20.00 per la Serie A, la Serie B e la Serie C. Ma non tutte le leghe hanno fissato la stessa deadline, anche se le più importanti hanno deciso di allinearsi da questo punto di vista.

Guardando per esempio ai cosiddetti Big 5, la Premier League chiuderà il mercato alle 20.00 (ora italiana, nel Regno Unito saranno le 19.00). Discorso leggermente diverso per la Liga spagnola, che ha fissato lo stop alle trattative per le ore 23.00. La Ligue 1 chiuderà sempre il 2 febbraio e l’orario è fissato come per l’Italia alle ore 20.00, e sulla stessa linea si trova anche la Bundesliga.