Con l’arrivo del 2026 è diventato effettivo l’accordo che trasferisce il ramo d’azienda comprensivo dei marchi Amuchina e Infasil da Angelini Pharma, azienda farmaceutica della Angelini Industries – multinazionale italiana attiva nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo – a Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, multinazionale statunitense attiva su prodotti assorbenti per la persona e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa e dei tessuti.

Secondo quanto riporta un comunicato, il trasferimento dei marchi Amuchina e Infasil a Fater prevede il pieno coinvolgimento del personale oggi dedicato alla loro gestione, valorizzandone competenze ed esperienza, e assicura la continuità operativa verso mercato e clienti.