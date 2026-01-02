Juventus, oltre 140mila visitatori per il museo del club nel 2025

Particolarmente significativo il dato relativo allo Stadium Tour : 101.223 persone, pari al 72% del totale dei visitatori, hanno scelto di abbinare alla visita del museo anche il percorso all’interno dell’Allianz Stadium. Un elemento che conferma come l’esperienza legata allo stadio e alle partite della Juventus rappresenti un fattore centrale di attrattività, capace di rendere il museo un luogo “vivo” non solo nei giorni gara, ma lungo tutto l’arco dell’anno.

Il Juventus Museum ha chiuso il 2025 con numeri in crescita e guarda al 2026 con soddisfazione, confermandosi come uno dei poli culturali e turistici più rilevanti della città di Torino. Nel corso dell’anno appena concluso sono stati 140.712 i visitatori complessivi, un dato che consolida il posizionamento del museo bianconero tra le realtà museali più visitate del capoluogo piemontese.

Nel 2025 il Juventus Museum ha inoltre ampliato la propria offerta culturale e formativa. Tra le iniziative più rilevanti figura il nuovo programma didattico realizzato in collaborazione con WeSchool, pensato per le scuole di ogni ordine e grado. Il progetto prevede proposte formative dedicate e laboratori tematici, con le prime attività in programma a partire dalla prima settimana di febbraio 2026, rafforzando così il legame tra il club, il territorio e il mondo dell’istruzione.

Un altro passaggio chiave dell’anno è stato il completamento della Hall of Fame ufficiale della Juventus, con una sala dedicata all’interno del Museo. Tra gli ultimi ingressi spicca quello della squadra vincitrice della Coppa Intercontinentale del 1985, celebrata anche attraverso la consegna di una maglia storica legata alla finale disputata a Tokyo.

Sempre nel solco della valorizzazione della storia bianconera, nelle scorse settimane è partita anche la Trophy Experience, iniziativa che consente ai visitatori di “toccare con mano” il trofeo conquistato 40 anni fa in Giappone. Nelle prime due settimane l’esperienza ha già coinvolto centinaia di visitatori, confermando l’interesse del pubblico per formule espositive immersive.

Il 2025 si è infine chiuso con l’allestimento della mostra “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity”, aperta al pubblico dal 1° gennaio 2026 alle ore 14:00, in concomitanza con l’orario di apertura del Museo. L’esposizione resterà visitabile fino al 12 gennaio, rappresentando uno dei primi appuntamenti del 2026.