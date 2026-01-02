Niente stop: DAZN dovrà trasmettere la Pro League in Belgio fino a fine stagione

Lo scorso mese DAZN aveva annunciato di non avere altra scelta se non lasciare scadere il contratto sui diritti televisivi, in base alla legislazione belga, poiché risultava impossibile soddisfare la condizione di distribuzione prevista dall’accordo . Nel dettaglio, secondo i termini del bando di gara per i diritti, in cui DAZN aveva impegnato 84,2 milioni di euro, il titolare dei diritti (DAZN stessa) era tenuto a garantire la distribuzione del campionato nazionale tramite almeno due operatori tradizionali.

Tuttavia, dopo una situazione di stallo durata mesi, non è stato possibile raggiungere alcun accordo con Proximus, Telenet o Orange, alcune delle telco operanti sul mercato belga. In assenza di partner televisivi e senza un nuovo accordo con la Pro League, le condizioni essenziali del contratto non sono state soddisfatte e la risoluzione era stata quindi inevitabile.

DAZN ha dichiarato di non poter commentare il contenuto della decisione dell’arbitrato d’urgenza belga, il CEPANI, in quanto riservata, ma ha confermato che continuerà a produrre e trasmettere i contenuti della Pro League per il resto della stagione. La Pro League ha affermato che la decisione di mercoledì conferma che DAZN dovrà continuare a effettuare i pagamenti secondo quanto previsto contrattualmente e cercare di negoziare con gli operatori di telecomunicazioni per concludere gli accordi di distribuzione. Le misure si applicano provvisoriamente fino a fine stagione. In primavera verrà costituito un collegio composto da tre arbitri che potrà nuovamente concedere misure provvisorie fino alla decisione definitiva.

«I vincitori di questa decisione sono i nostri tifosi, i nostri club e il calcio belga nel suo complesso», ha dichiarato Lorin Parys, CEO della Pro League. Massimo D’Amario, CEO di DAZN Belgio, ha spiegato che le misure provvisorie ordinate dal CEPANI, incluse quelle sui pagamenti, «non esprimono alcun giudizio sulla posizione giuridica di DAZN nella controversia in corso con la Pro League».

«DAZN resta convinta che il collegio arbitrale del CEPANI, che verrà costituito nelle prossime settimane, stabilirà che il contratto originario si è concluso legittimamente. DAZN si attende inoltre che il collegio arbitrale si pronunci su questioni rilevanti legate al rispetto della normativa sulla concorrenza», ha concluso.