Juve, dal rosa ai loghi d'oro: svelate le maglie della stagione 2026/27

Si tratta di un mix fra tradizione e innovazione sule tre divise 2026/27 , come rivelato dal portale specializzato Footy Headlines, che porteranno ancora la firma di Adidas , sponsor tecnico del club bianconero che in estate ha rinnovato la propria intesa con la società fino al 2037 .

Partendo dalla prima maglia 2026/27, la divisa presenterà le tradizionali strisce bianco e nere e si ispirerà alla maglia della stagione 1976/77, celebrando il 50° anniversario dalla vittoria dal primo successo europeo della storia juventina: la Coppa UEFA conquistata dalla squadra che vedeva in campo, fra gli altri, Zoff, Gentile, capitan Furino, Scirea, Tardelli e Bettega.

Per quanto riguarda la maglia da trasferta, la Juventus ha scelto sempre la tradizione rendendo omaggio ai primi anni della sua storia. Infatti, questa divisa sarà rosa, primo colore del club, che sarà combinato con il nero e un “bianco sporco”. Questa maglia è quella designata per riportare alla luce il logo Trefoil di Adidas, diventando il kit omaggio alla storia dei due marchi. Inoltre, potrebbe essere presente anche un motivo testurizzato, potenzialmente ispirato alla zebra, simbolo del club torinese.

Infine, per quanto riguarda la terza maglia della Juventus per la stagione 2026/27 questa sarà, come ormai succede sempre più spesso nelle ultime annate, di colore nero. Ci saranno dei dettagli sia color oro che grigi. Infine, nella parte inferiore è stato previsto un design a tema fiamme.