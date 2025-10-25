Partite all'estero? Ancora ancora se negli USA, in Australia ha poco senso

Inoltre, siccome tutto il mondo è paese, non si può nemmeno ignorare che la Casa Blanca è in lotta per il titolo nazionale contro gli eterni rivali del Barcellona (il Clasico per altro è in programma domani al Bernabeu ) e a Madrid non piaceva più di tanto l’innovazione per la quale i blaugrana potessero giocare un match delicato in campo “neutro” piuttosto che allo Stadio della Ceramica, caldissima tana del Villareal .

L’ostilità di Perez e della gran parte degli altri club spagnoli era invece imperniata sulla questione che la partita all’estero avrebbe violato il principio di uguaglianza tra le squadre , alterando quindi la competizione nonché creando un precedente pericoloso e difficile da controllare.

Inoltre, secondo la Liga in un contesto globale sempre più competitivo, in cui leghe come la Premier League o competizioni come la Champions League continuano ad ampliare la propria portata e la capacità di generare ricavi, «iniziative di questo tipo sono fondamentali per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio spagnolo. Rinunciare a simili opportunità ostacola la generazione di nuove entrate, limita la capacità dei club di investire e competere, e riduce la proiezione internazionale dell’intero ecosistema calcistico spagnolo».

In Spagna invece i maligni pensano che più che le varie manifestazioni di opposizione abbia potuto Florentino Perez , visto che non appena il numero uno del Real Madrid ha inviato al Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (CSD) una comunicazione formale in cui esprimeva la propria ferma opposizione alla partita a Miami (sostenendo che tale incontro «avrebbe falsato la competizione») le cose sono cambiate. In particolare la sera stessa la Liga ha annunciato la cancellazione della trasferta a Miami a causa dell’incertezza sorta nelle ultime settimane.

Per molti, e anche secondo le dichiarazioni ufficiali, le proteste dei tifosi e dei giocatori (che hanno iniziato le partite con 15 secondi di ritardo nell’ultimo turno de La Liga spagnola) sono state decisive per la decisione del massimo campionato spagnolo di cancellare la disputa a Miami del match Villareal-Barcellona del 21 dicembre, valevole per la 17ª giornata del campionato iberico.

La mossa del Real Madrid non può però essere interpretata solo in chiave sportiva. Il club di Perez è da anni ai ferri corti con Javier Tebas, presidente de La Liga, sul modello di gestione e sulla strategia di proiezione internazionale della competizione (anche il Barcellona è all’opposizione nei confronti di Tebas, però ultimamente la posizione dei catalani si è molto ammorbidita in questo senso). Non a caso non appena incassata la sconfitta politica Tebas è passato alla controffensiva pubblicando su X un post al veleno: «Oggi il calcio spagnolo ha perso un’occasione per fare un passo avanti. Si invoca la difesa della “tradizione” da una prospettiva chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano, le quali anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, autentico motore dell’industria calcistica del continente, di fronte all’ingenuità e alla passività dei governanti europei che non sanno distinguere ciò che è essenziale da ciò che è irrilevante».

Poi il manager ha proseguito tornando ad alimentare le ombre che da sempre aleggiano sul Real Madrid: «Si fa appello alla “integrità della competizione” da parte di chi, da anni, mette in discussione quella stessa integrità, esercitando pressioni sugli arbitri e sui politici, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatica come arma sportiva».

Quel che è certo è che la cancellazione della partita negli USA è stata salutata con piacere sia dalla UEFA che dalle istituzioni politiche continentali. Da Nyon, sede della federcalcio europea si è spiegato: «La UEFA accoglie con favore la decisione della Liga. La nostra posizione riguardo alle partite di campionato giocate all’estero resta chiara», ha spiegato un comunicato diffuso dalla UEFA riecheggiando una nota di qualche settimana or sono con la quale Nyon aveva «ribadito la sua netta opposizione a che le partite dei campionati nazionali si disputino fuori dal paese d’origine vista la mancanza generalizzata di sostegno già espressa da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee riguardo al concetto di spostare all’estero le partite dei campionati nazionali».

Sulla stessa linea le istituzioni politiche. Da Bruxelles è intervenuto Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, tirando in ballo anche la Serie A. Il politico sul proprio profilo personale di X ha pubblicato: «Accolgo con favore la decisione della Liga di cancellare la partita di Miami. È una vittoria per i tifosi, i giocatori e le tradizioni che rendono speciale il calcio europeo. Rappresenta una chiara riaffermazione del Modello Sportivo Europeo e dei valori che esso incarna. Dobbiamo continuare a lavorare insieme a leghe, club e UEFA per salvaguardare l’integrità, la concorrenza leale e il legame tra i club e le loro comunità. Confido che anche la Serie A rifletta su questo approccio. Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti».

La Serie A resta sola dopo il dietrofront de La Liga

In chiave italiana però il punto è che dopo il dietrofront de La Liga, la Serie A è adesso l’unica lega europea con in programma un match di campionato all’estero: Milan-Como del prossimo 7 febbraio a Perth in Australia.

Una decisione che, si noti bene, non è ancora ufficiale visto che si attende il via libera da parte della FIFA e della confederazione calcistica asiatica (ieri è arrivato quello della Federcalcio australiana), ma che però non ha mancato di suscitare notevoli polemiche, sia in Italia sia oltre confine.

Nello specifico, due giocatori coinvolti, ovvero i milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot (che probabilmente per età e status non hanno avuto paura di esporsi come invece potrebbero avere colleghi più giovani) hanno apertamente criticato la decisione. Anche se a onor del vero, a differenza di quanto avvenuto in Spagna, sinora in Italia l’Associazione calciatori non si è esposta espressamente contro la gara («Il problema non è certo la partita in sé, resta il dubbio se sia questo il modello da inseguire», ha dichiarato il presidente dell’AIC Umberto Calcagno nelle scorse settimane a Tuttosport).

Contrari sono anche i due allenatori di Milan e Como. Il lariano Francesc Fabregas da subito si era scagliato contro questa ipotesi («Non mi sembra la cosa più giusta», ha detto lo scorso luglio) ed è tornato a ribadire il concetto anche ultimamente: «Non è confermato ancora. È possibile che non si faccia. Io ho detto 3 mesi fa quello che ho detto, lo confermo personalmente. Poi però sono un lavoratore di una società, non vado contro i nostri tifosi e la mia società, però ho la mia opinione personale».