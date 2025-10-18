Partite all'estero, la protesta dei giocatori della Liga: 15 secondi immobili su tutti i campi

La decisione di portare Villarreal-Barcellona a Miami fa scoppiare le proteste dei calciatori in Spagna. Con un comunicato ufficiale, infatti, l’Associazione dei Calciatori spagnoli (AFE) ha annunciato una iniziativa di protesta che coinvolgerà tutte le partite in programma questo fine settimana.

Come si è visto venerdì sera, in occasione di Oviedo-Espanyol, tutti i calciatori delle due squadre sono rimasti immobili nei primi 15 secondi di ogni partita. Un gesto che ripeterà in tutte le partite di Liga in programma in questo fine settimana, e che ha come obiettivo quello di denunciare le modalità con cui si è arrivati alla decisione di organizzare la partita al di fuori dei confini nazionali e, in particolare, contro «la mancanza di trasparenza, dialogo e coerenza della Liga nei confronti dei calciatori». Nel comunicato si precisa che il sindacato ha deciso di tenere fuori dall’iniziativa i giocatori di Barcellona e Villarreal, pur condividendone i principi e le critiche, per evitare che la protesta possa essere interpretata come un’azione diretta contro i due club.

Inoltre, la Federazione delle Associazioni di Tifosi del Calcio Spagnolo (FASFE) ha invitato tutte le tifoserie della Liga a mostrare il proprio dissenso restando in piedi e applaudendo durante i primi 15 secondi delle partite. La contromossa della Liga non si è fatta attendere: nei primi 15 secondi, la durata della protesta, non è stato inquadrato il campo e nemmeno gli spalti con le telecamere che si sono concentrate a far vedere ai tifosi a casa l’esterno dello stadio di Oviedo. Un modus operandi che si ripeterà anche per le restanti partite qualora la protesta, come sembra, sarà portata a termine.

Intanto, la Liga ha convocato i rappresentanti dell’AFE per il 24 ottobre in occasione della riunione della Commissione Paritaria con lo scopo di chiarire tutti i dettagli relativi alla partita Villarreal-Barcellona che si giocherà a Miami. In una lettera indirizzata alla presidenza dell’associazione dei calciatori, il numero uno della Liga Javier Tebas ha dichiarato: «Ribadiamo — come già indicato nelle nostre lettere del 7, 13 e 16 ottobre — la piena disponibilità a incontrarci con i giocatori, e mi impegno personalmente a riceverli venerdì 24 per l’intera giornata, dalle 9 del mattino, in presenza o da remoto, per agevolarne la partecipazione». Il presidente della Liga ha inoltre ricordato che la richiesta dell’AFE di sospendere la vendita dei biglietti per la partita di Miami non può essere accolta, poiché «la Liga non è l’organizzatrice dell’evento e non ha quindi competenza per bloccare o rinviare la commercializzazione, che spetta al promotore, Relevent».

«La Commissione Paritaria è il canale naturale per evitare malintesi di questo tipo e chiudere il dibattito sulle competenze – aggiunge Tebas –. Questa via è già stata considerata adeguata per trattare simili divergenze, come accadde nella riunione del 20 settembre 2018. L’AFE è a conoscenza di questo progetto fin dal 2018 ed è stata informata in diversi momenti della sua evoluzione e della collaborazione con Relevent. È stato anche inviato un documento di domande e risposte, e ho offerto la mia disponibilità a incontrare i giocatori, collettivamente o individualmente». Nella lettera, infine, si invita l’AFE «in nome del dialogo, ad astenersi dal realizzare nuove azioni fino alla celebrazione della Commissione Paritaria, per non compromettere l’oggetto stesso della convocazione».