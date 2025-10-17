Mondiali 2026, da DAZN a Rai e Mediaset: al via la corsa ai diritti tv in Italia

Una situazione che mette le emittenti di fronte a una vera e propria scommessa, dato che il prodotto con o senza la presenza dell’Italia ha un impatto inevitabilmente differente sugli ascolti televisivi. Le ultime edizioni hanno fatto registrare rispettivamente 4,4 milioni (nel 2018, ultima edizione estiva) e poco meno di 4 milioni di spettatori medi a partita (nel 2022, prima edizione invernale). Dati di tutto rispetto, ma lontani da quelli fatti registrare per esempio dalla Nazionale durante l’ultima edizione degli Europei: 13 milioni di spettatori medi a partita.

Nei giorni scorsi la FIFA ha dato il via alla gara per l’acquisizione dei diritti di trasmissione dei Mondiali del 2026 in Italia. Come anticipato da Calcio e Finanza , il bando è stato pubblicato con anticipo rispetto all’eventuale qualificazione della Nazionale di Gattuso alla Coppa del Mondo e le emittenti interessate potranno presentare proposte fino al 25 novembre .

La Rai in prima fila per la Coppa del Mondo

Ma cosa ci possiamo aspettare dalle emittenti? Chi proverà a mettere le mani sulla Coppa del Mondo? La Rai è sicuramente in prima fila. La tv di Stato ha trasmesso in esclusiva l’edizione del 2022 in Qatar – la prima della storia disputata tra novembre e dicembre – e punta ad avere i diritti anche per il 2026.

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha detto nei giorni scorsi che «tutti potranno fare un’offerta e la concorrenza sarà agguerrita. La Rai presenterà una proposta importante, sia se l’Italia si qualificherà sia nell’eventualità opposta. È giusto che il servizio pubblico trasmetta una manifestazione come i Mondiali». Insomma, che ci siano o meno gli Azzurri, la tv di Stato proverà a mettere le mani sulla competizione.

L’opzione DAZN e i rapporti con FIFA e Mediaset

Tra chi guarda al torneo con interesse c’è anche DAZN. E’ probabile che la piattaforma di sport in streaming, dopo l’esperienza con la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre e considerando una partnership con la FIFA sempre più stretta, possa essere interessata a valutare l’acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa del Mondo.

Da capire nel caso la formula, soprattutto con riferimento alle eventuali partite della Nazionale italiana. Se la squadra di Gattuso dovesse qualificarsi, le sue sfide dovrebbero essere obbligatoriamente trasmesse in chiaro (in maniera accessibile per almeno l’80% della popolazione italiana, come previsto da normativa AgCom). In questo senso, la Rai sarebbe la destinazione più naturale per le partite degli Azzurri, sarà interessante capire se possa ripetersi quanto già visto con il Mondiale per Club: una partnership DAZN-Mediaset per la trasmissione in chiaro, vista la collaborazione tra le due realtà che negli ultimi mesi si è fatta sempre più stretta.