Yamal, stop agli autografi ai tifosi: vuole monetizzare la sua firma

Lamine Yamal, il giovane talento del Barcellona, è ormai la nuova stella del calcio e per questo motivo riceve offerte di ogni tipo. Una di queste – spiega il Mundo Deportivo – proviene da un sito specializzato nella vendita di maglie e prodotti di merchandising autografati dai grandi campioni.

L’intenzione del giocatore è di accettare la proposta, motivo per cui il suo entourage gli ha dato una chiara indicazione: smettere di firmare autografi. Yamal continua a concedersi volentieri per le foto con i tifosi, ma niente più firme, spiegano fonti del club. Anche perché lo stesso Barcellona ha bisogno delle firme dei propri giocatori per impegni istituzionali e commerciali vari.

Lamine Yamal ha affrontato la questione con naturalezza e il club ha compreso la situazione. Fonti interne al club catalano hanno spiegato a Mundo Deportivo che si sta trattando per ottenere un numero limitato di autografi del giocatore, necessari per adempiere a determinati obblighi della società.

L’agenzia che cura gli interessi pubblicitari del giocatore è infatti in trattativa con un’azienda che si occuperà di commercializzare prodotti firmati da lui: scarpe, maglie e merchandising di vario genere. In questo contesto, meno oggetti firmati dal giocatore circolano liberamente, più valore acquisisce la sua firma. Da qui la decisione di vietargli di firmare autografi ai tifosi. Chi vorrà un oggetto autografato da Lamine Yamal dovrà procurarselo attraverso questo portale ufficiale che vende prodotti delle star dello sport.

L’accordo non è ancora stato siglato, ma entrambe le parti intendono chiuderlo a breve. Questo tipo di gestione commerciale degli autografi è una pratica ormai comune nel mercato statunitense, soprattutto nel mondo NBA.