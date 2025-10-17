Champions, la UEFA boccia la richiesta dell’Eintracht di giocare col Napoli in campo neutro

La UEFA ha respinto la richiesta dell’Eintracht Francoforte di spostare in campo neutro la partita di Champions League della quarta giornata della fase a gironi contro il Napoli, una proposta che era stata portata avanti a causa del divieto di trasferta imposto dalle autorità ai tifosi del club tedesco.

La gara si disputerà quindi regolarmente il 4 novembre a Napoli, ma senza la presenza dei sostenitori dell’Eintracht. La vendita del contingente di biglietti spettante alla squadra ospite — pari al 5% della capienza totale dello stadio, circa 2.500 tagliandi — era stata infatti vietata al Napoli il 22 settembre con un provvedimento della Prefettura competente.

«Il trattamento totalmente diverso che i Paesi e le federazioni nazionali riservano alle partite considerate ad alto rischio nei rispettivi stadi è ormai diventato un vero problema per la cultura del tifo in Europa e per l’integrità delle competizioni europee per club. Non è accettabile che nella maggior parte dei luoghi i tifosi ospiti siano accolti, pur tra grandi difficoltà, e che in altri, come recentemente in Francia e in Italia, in presenza di condizioni identiche e dello stesso livello di rischio, vengano semplicemente esclusi per decisione delle autorità», ha dichiarato Philipp Reschke, membro del consiglio direttivo dell’Eintracht Francoforte.

All’inizio di ottobre, l’Eintracht aveva presentato all’UEFA una richiesta ufficiale per spostare la partita in campo neutro o farla disputare a porte chiuse, richiamando presunti problemi di sicurezza e organizzazione legati alla sede di Napoli. «Il regolamento dell’UEFA non fornisce ancora ai club penalizzati in modo unilaterale da divieti imposti alle tifoserie ospiti — né all’associazione stessa — uno strumento per opporsi a questa pratica o per compensare almeno parzialmente gli svantaggi sportivi e ambientali che ne derivano», ha spiegato ancora Reschke.

La UEFA, nella sua comunicazione ufficiale, ha confermato di voler esaminare con attenzione l’evoluzione del fenomeno e di valutare un possibile adeguamento dei regolamenti, alla luce dei crescenti casi di esclusione dei tifosi ospiti.

«Nonostante il disappunto per la situazione che ancora una volta dobbiamo affrontare a Napoli, consideriamo questa apertura dell’UEFA un segnale concreto nella giusta direzione. Un cambiamento sarà possibile solo se, in futuro, anche i club ospitanti saranno chiamati a condividere la responsabilità per le restrizioni imposte dalle autorità, affinché la gestione delle questioni di sicurezza non continui a penalizzare unicamente i tifosi e le squadre in trasferta», ha concluso Reschke.

Dal primo caso di esclusione dei tifosi dell’Eintracht a Napoli, nel 2023, si sono verificati altri 15 episodi di divieto di trasferta per i sostenitori ospiti nelle competizioni europee organizzate dall’UEFA.