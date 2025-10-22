Liga, Tebas: «Niente partita a Miami? Persa un’occasione per fare un passo avanti»

Con una decisione a sorpresa la Liga ha deciso di annullare l’organizzazione della partita Villarreal-Barcellona a Miami in seguito alle numerose proteste del sindacato calciatori, che si sono concluse con quella messa in campo dai giocatori nell’ultimo turno del massimo campionato spagnolo.

In merito alla decisione di annullare la partita Oltreoceano, il presidente della Liga, Javier Tebas ha pubblicato il proprio commento sul profilo personale della piattaforma X: «Oggi il calcio spagnolo ha perso un’occasione per fare un passo avanti, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro. Si invoca la difesa della “tradizione” da una prospettiva chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano, le quali anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, autentico motore dell’industria calcistica del continente, di fronte all’ingenuità e alla passività dei governanti europei che non sanno distinguere ciò che è essenziale da ciò che è irrilevante».

«Si fa appello alla “integrità della competizione” da parte di chi, da anni, mette in discussione quella stessa integrità, esercitando pressioni sugli arbitri e sui politici, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatica come arma sportiva – continua il presidente della Liga –. E altri, forse inconsapevolmente e in buona fede, sono stati trascinati in un dibattito su un’informazione che era già stata affrontata nel 2018, quando quella presunta “informazione” — che allora avevano e che hanno anche oggi — fu solo un pretesto per porre fine al progetto»

«Voglio ringraziare il Villarreal CF e l’FC Barcelona per il loro impegno e la loro generosità nel far parte di un progetto che mirava unicamente alla crescita della nostra competizione. Non pensavano a se stessi, ma a tutti. La Liga continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, affinché il calcio spagnolo resti competitivo, affrontando coloro che intendono distruggerlo, ma sempre nel rispetto delle sue radici e garantendone la sostenibilità. Il calcio spagnolo merita di guardare al futuro con ambizione, non con paura. Continueremo a provarci. Questa volta, ci siamo andati molto vicino», conclude Tebas su X.