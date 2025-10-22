Serie A, Marinelli e Abisso non designati per la prossima giornata

La Commissione Arbitri Nazionale ha reso note le designazioni per la decima giornata del campionato di Serie A. Il big match tra Lazio e Juventus sarà diretto da Andrea Colombo, mentre la super sfida Napoli-Inter è stata assegnata Maurizio Mariani.
Dalle designazioni arbitrali emerge l’assenza di Livio Marinelli, direttore di gara protagonista del discusso rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina, una decisione che l’AIA ha ritenuto sbagliata. Non è stato designato, inoltre, il VAR Rosario Abisso, che ha richiamato Marinelli al monitor in occasione del controverso episodio.
Di seguito tutte le designazioni complete, con arbitri, assistenti, IV uomo, VAR e AVAR:
- MILAN – PISA (Venerdì 24/10, ore 20.45)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Rossi L. – Mastrodonato
IV: Collu
VAR: Gariglio
AVAR: Doveri
- UDINESE – LECCE (Sabato 25/10, ore 15.00)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Vecchi – Moro
IV: Galipò
VAR: Maggioni
AVAR: Meraviglia
- PARMA – COMO (Sabato 25/10, ore 15.00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Yoshikawa – Laudato
IV: Sacchi J.L.
VAR: Mazzoleni
AVAR: Doveri
- NAPOLI – INTER (Sabato 25/10, ore 18.00)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Baccini
IV: Ayroldi
VAR: Marini
AVAR: Pezzuto
- CREMONESE – ATALANTA (Sabato 25/10, ore 20.45)
Arbitro: Arena
Assistenti: Palermo – Cipressa
IV: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Maresca
- TORINO – GENOA (Domenica 26/10, ore 12.30)
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Lo Cicero – Bercigli
IV: Massa
VAR: Di Bello
AVAR: Maggioni
- HELLAS VERONA – CAGLIARI (Domenica 26/10, ore 15.00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Dei Giudici – Trinchieri
IV: Di Marco
VAR: Doveri
AVAR: Serra
- SASSUOLO – ROMA (Domenica 26/10, ore 15.00)
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Berti – Fontemurato
IV: Fabbri
VAR: Pezzuto
AVAR: Sozza
- FIORENTINA – BOLOGNA (Domenica 26/10, ore 18.00)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Imperiale – Preti
IV: Guida
VAR: Paterna
AVAR: Marini
- LAZIO – JUVENTUS (Domenica 26/10, ore 20.45)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Alassio – Tegoni
IV: Crezzini
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca