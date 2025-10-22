Serie A, Marinelli e Abisso non designati per la prossima giornata

I due sono stati protagonisti del discusso calcio di rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina, un errore secondo i vertici arbitrali.

Serie A designazioni arbitrali
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

La Commissione Arbitri Nazionale ha reso note le designazioni per la decima giornata del campionato di Serie A. Il big match tra Lazio e Juventus sarà diretto da Andrea Colombo, mentre la super sfida Napoli-Inter è stata assegnata  Maurizio Mariani.  

Dalle designazioni arbitrali emerge l’assenza di Livio Marinelli, direttore di gara protagonista del discusso rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina, una decisione che l’AIA ha ritenuto sbagliata. Non è stato designato, inoltre, il VAR Rosario Abisso, che ha richiamato Marinelli al monitor in occasione del controverso episodio.  

Di seguito tutte le designazioni complete, con arbitri, assistenti, IV uomo, VAR e AVAR: 

  • MILAN – PISA (Venerdì 24/10, ore 20.45)
    Arbitro: Zufferli
    Assistenti: Rossi L. – Mastrodonato
    IV: Collu
    VAR: Gariglio
    AVAR: Doveri 
  • UDINESE – LECCE (Sabato 25/10, ore 15.00)
    Arbitro: Feliciani
    Assistenti: Vecchi – Moro
    IV: Galipò
    VAR: Maggioni
    AVAR: Meraviglia 
  • PARMA – COMO (Sabato 25/10, ore 15.00)
    Arbitro: Chiffi
    Assistenti: Yoshikawa – Laudato
    IV: Sacchi J.L.
    VAR: Mazzoleni
    AVAR: Doveri 
  • NAPOLI – INTER (Sabato 25/10, ore 18.00)
    Arbitro: Mariani
    Assistenti: Bindoni – Baccini
    IV: Ayroldi
    VAR: Marini
    AVAR: Pezzuto 
  • CREMONESE – ATALANTA (Sabato 25/10, ore 20.45)
    Arbitro: Arena
    Assistenti: Palermo – Cipressa
    IV: Marcenaro
    VAR: Aureliano
    AVAR: Maresca 
  • TORINO – GENOA (Domenica 26/10, ore 12.30)
    Arbitro: Bonacina
    Assistenti: Lo Cicero – Bercigli
    IV: Massa
    VAR: Di Bello
    AVAR: Maggioni 
  • HELLAS VERONA – CAGLIARI (Domenica 26/10, ore 15.00)
    Arbitro: Dionisi
    Assistenti: Dei Giudici – Trinchieri
    IV: Di Marco
    VAR: Doveri
    AVAR: Serra 
  • SASSUOLO – ROMA (Domenica 26/10, ore 15.00)
    Arbitro: Manganiello
    Assistenti: Berti – Fontemurato
    IV: Fabbri
    VAR: Pezzuto
    AVAR: Sozza 
  • FIORENTINA – BOLOGNA (Domenica 26/10, ore 18.00)
    Arbitro: La Penna
    Assistenti: Imperiale – Preti
    IV: Guida
    VAR: Paterna
    AVAR: Marini 
  • LAZIO – JUVENTUS (Domenica 26/10, ore 20.45)
    Arbitro: Colombo
    Assistenti: Alassio – Tegoni
    IV: Crezzini
    VAR: Meraviglia
    AVAR: Maresca 