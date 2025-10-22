Serie A, Marinelli e Abisso non designati per la prossima giornata

La Commissione Arbitri Nazionale ha reso note le designazioni per la decima giornata del campionato di Serie A. Il big match tra Lazio e Juventus sarà diretto da Andrea Colombo, mentre la super sfida Napoli-Inter è stata assegnata Maurizio Mariani.

Dalle designazioni arbitrali emerge l’assenza di Livio Marinelli, direttore di gara protagonista del discusso rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina, una decisione che l’AIA ha ritenuto sbagliata. Non è stato designato, inoltre, il VAR Rosario Abisso, che ha richiamato Marinelli al monitor in occasione del controverso episodio.

Di seguito tutte le designazioni complete, con arbitri, assistenti, IV uomo, VAR e AVAR:

MILAN – PISA (Venerdì 24/10, ore 20.45)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Rossi L. – Mastrodonato

IV: Collu

VAR: Gariglio

AVAR: Doveri

UDINESE – LECCE (Sabato 25/10, ore 15.00)

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Vecchi – Moro

IV: Galipò

VAR: Maggioni

AVAR: Meraviglia

PARMA – COMO (Sabato 25/10, ore 15.00)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Yoshikawa – Laudato

IV: Sacchi J.L.

VAR: Mazzoleni

AVAR: Doveri

NAPOLI – INTER (Sabato 25/10, ore 18.00)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Baccini

IV: Ayroldi

VAR: Marini

AVAR: Pezzuto

CREMONESE – ATALANTA (Sabato 25/10, ore 20.45)

Arbitro: Arena

Assistenti: Palermo – Cipressa

IV: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Maresca

TORINO – GENOA (Domenica 26/10, ore 12.30)

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Lo Cicero – Bercigli

IV: Massa

VAR: Di Bello

AVAR: Maggioni

HELLAS VERONA – CAGLIARI (Domenica 26/10, ore 15.00)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Dei Giudici – Trinchieri

IV: Di Marco

VAR: Doveri

AVAR: Serra

SASSUOLO – ROMA (Domenica 26/10, ore 15.00)

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Berti – Fontemurato

IV: Fabbri

VAR: Pezzuto

AVAR: Sozza

FIORENTINA – BOLOGNA (Domenica 26/10, ore 18.00)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Imperiale – Preti

IV: Guida

VAR: Paterna

AVAR: Marini