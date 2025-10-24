Milan-Como a Perth, arriva il via libera dalla Federcalcio australiana

La Federcalcio dell’Australia ha dato il suo via libera per far disputare la sfida di Serie A tra Milan e Como a Perth. È quanto si legge in una lettera che Football Australia ha inviato a Rita Saffioti, Vicepremier e Ministro dello Sport dell’Australia Occidentale, in cui la Federcalcio ha confermato che darà il suo ok alla partita all’interno della documentazione che sarà inviata oggi all’AFC, la confederazione calcistica asiatica. Lo riporta l’Ansa. Gli ultimi passaggi formali, quindi, riguarderanno il via libera proprio dell’AFC e della FIFA.

Nella lettera, in particolare, Football Australia sottolinea come l’impegno della politica sia stato quello di destinare una parte dei ricavi a iniziative della federcalcio, di coinvolgere tifosi e comunità locali in attività anche con la Serie A e che la partita non entri in conflitto con le gare del campionato australiano e delle nazionali. L’obiettivo, spiega la Federcalcio, è quello di trarne un vantaggio concreto e diretto per la comunità calcistica locale. Motivo per cui, considerando che si tratterebbe della prima storica partita di un campionato disputata all’estero e l’interesse sarà alto, servirà procedere con attenzione e responsabilità, cercando di lasciare un beneficio tangibile e misurabile sul territorio.

Ora quindi la decisione è nelle mani della AFC, che dovrà esprimersi sulla decisione di far disputare la gara a Perth. Una scelta su cui ci sono le attenzione di diverse parti interessate per un parere che riguarderà non solo il via libera alla partita, ma anche i rapporti di forza e politici tra tutte le istituzioni coinvolte nella decisione.