Inter, stagione al top per gli incassi: record in Serie A, Champions e Coppa Italia 

La stagione 2024/25 ha riportato l’Inter in finale di Champions League, la seconda per il club nerazzurro nello spazio di tre stagioni. Un risultato straordinario per gli uomini di Simone Inzaghi, che dopo il Bayern Monaco ai quarti di finale sono stati in grado di sconfiggere anche il Barcellona in semifinale.

Ora si attende la finale di Monaco di Baviera, ma nel frattempo spazio al campionato, dove l’Inter non ha intenzione di mollare la lotta Scudetto con il Napoli. Nel frattempo, la società può celebrare diversi record – dall’incasso più alto di sempre per un incontro in Italia, al numero di partite giocate –, ma sono soprattutto i ricavi da stadio a fare impressione in questa stagione.

Basti pensare che tra settembre 2024 e maggio 2025 l’Inter ha fatto registrare il maggiore incasso di sempre in tutte e tre le principali competizioni per le quali un club italiano possa disputare una partita in casa: la Serie A, la Coppa Italia e la UEFA Champions League.

Inter record incassi – Il miglior risultato in ogni competizione

Partendo dal campionato, il miglior incasso di sempre nel torneo risale a settembre 2024, quando si è disputato il derby tra Inter e Milan, per oltre 7,6 milioni. Di seguito, la top 3 della competizione:

Inter-Milan, 22 settembre 2024, San Siro – 7,62 milioni di euro (75.366 spettatori) Inter-Juventus, 27 ottobre 2024, San Siro – 7,61 milioni di euro (75.056 spettatori) Inter-Juventus, 6 ottobre 2019, San Siro – 6,6 milioni di euro (75.923 spettatori)

Passando alla Coppa Italia, il risultato migliore nella competizione è stato fatto registrare sempre con un altro derby, quello della semifinale di ritorno di aprile, con 5,8 milioni circa. Questa la top 3 della manifestazione:

Inter-Milan, 23 aprile 2025, San Siro – 5,8 milioni di euro (75.552 spettatori) Fiorentina-Inter, 24 maggio 2023, Olimpico di Roma (finale) – 5,5 milioni di euro (68.500 spettatori) Inter-Juventus, 11 maggio 2022, Olimpico di Roma (finale) – 5,15 milioni di euro (67.944 spettatori)

Infine, la UEFA Champions League. Il record è arrivato proprio ieri, con la semifinale di ritorno contro il Barcellona. Il match è anche quello che ha fatto registrare l’incasso più alto di sempre per una partita di calcio in Italia: quasi 15 milioni di euro. Questa la top 3 della competizione: