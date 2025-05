Ufficiale, la Fiorentina esercita la clausola di rinnovo per Palladino: contratto fino al 2027

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Betis, in cui la Fiorentina è chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 incassata in Spagna, la società viola ha comunicato di aver esercitato l’opzione di rinnovo del contratto per il tecnico Raffaele Palladino.

L’allenatore viola, in attesa del verdetto europeo e delle ultime partite di campionato, ha convinto il club di Rocco Commisso ha prolungarli il contratto fino al 30 giugno 2027, mettendo anche a tacere le prime voci che vedevano il rapporto tra le parti in crisi e bisogno di riflessioni a fine stagione.

La Fiorentina, quindi, ripartirà da Palladino anche per la prossima stagione, in attesa di avere novità importanti anche in ottica mercato, soprattutto per quanto riguarda la conferma dei prezzi pregiati della rosa a disposizione del tecnico viola.