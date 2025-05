Serata di gloria quella dell’Inter a San Siro. Grazie a un incredibile 4-3 ottenuto ai tempi supplementari, dopo aver pareggiato la sfida a un passo dall’eliminazione, i nerazzurri hanno conquistato la finale della UEFA Champions League 2024/25 per la seconda volta nel giro di tre edizioni della competizione. Ora affronteranno la vincente della sfida tra PSG e Arsenal.

A spingere la squadra di Inzaghi ci ha pensato anche un San Siro delle grandi occasioni, che ha fatto registrare il tutto esaurito con l’affluenza di 75.504 tifosi. Entusiasmo – quello sugli spalti – che ha generato per l’Inter un incasso da 14.675.923 euro. Si tratta dell’incasso incasso più alto della storia per una partita di calcio disputata in Italia.

Ai vertici di questa particolare classifica – stravolta negli ultimi anni – si trovava il derby di Champions League della stagione 2022/23 tra Inter e Milan, valido per la semifinale di andata del torneo. L’incontro, superato proprio con il match di ieri, aveva fatto registrare un incasso lordo di oltre 12,5 milioni di euro. Sul podio l’altro derby di Champions, questa volta con il Milan padrone di casa, che portato invece un incasso di poco superiore ai 10,4 milioni di euro.

Scende invece dai primi tre posti Inter-Bayern Monaco, che aveva già scavalcato un’altra sfida dei nerazzurri in Champions: quella della passata stagione contro l’Atletico Madrid. I primi otto posti sono occupati da sfide delle ultime tre edizioni della UEFA Champions League, con tutti gli incontri della top 10 legati a questa competizione.

Inter-Barcellona, semifinale di ritorno Champions League 2024/25 – 14,7 milioni di euro Inter-Milan, semifinale di ritorno Champions League 2022/23 – 12,5 milioni di euro Milan-Inter, semifinale di andata Champions League 2022/23 – 10,4 milioni di euro Inter-Bayern Monaco, quarti di ritorno Champions League 2024/25 – 10 milioni di euro Inter-Atletico Madrid, ottavi di andata Champions League 2023/24 – 9,2 milioni di euro Milan-Tottenham, ottavi di andata Champions League 2022/23 – 9,1 milioni di euro Milan-Napoli, quarti di andata Champions League 2022/23 – 8,5 milioni di euro Inter-Benfica, quarti di ritorno Champions League 2022/23 – 8,2 milioni di euro Inter-Barcellona, girone Champions League 2019/20 – 7,9 milioni di euro Milan-PSG, girone Champions League 2023/24 – 7,7 milioni di euro

Tutte le gare in graduatoria si sono disputate a San Siro, divise tra sei in casa dell’Inter e quattro in casa del Milan (con due derby presenti) e – attualmente – per entrare in classifica un match deve superare i 7,7 milioni di euro circa fatti registrare dal match del girone di Champions Milan-PSG della passata stagione.