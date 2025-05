Inter in finale: è la migliore stagione per un'italiana in Champions nei ricavi

L’Inter di Simone Inzaghi ha centrato ieri sera la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. I nerazzurri sono riusciti a vincere per 4-3 contro il Barcellona nella semifinale di ritorno (dopo il 3-3 della partita di andata), pareggiando il match nei tempi regolamentari e conquistandolo addirittura nei supplementari al termine di un incontro che resterà nella storia.

Davanti a un Meazza da record, che ha fatto registrare il maggior incasso nella storia dell’impianto milanese e in Italia, Lautaro Martinez e compagni sono riusciti a superare la concorrenza della squadra guidata da Hansi Flick e ora si troveranno di fronte la vincente di PSG-Arsenal, tornando così a giocarsi l’ultimo atto della competizione a distanza di due anni.

Classifica ricavi Champions – L’Inter firma il record assoluto per la Serie A

Il passaggio in finale ha fruttato 18,5 milioni di euro derivanti dai premi UEFA che si vanno a sommare agli altri già conquistati nelle varie fasi che portano il bottino dell’Inter, senza contare eventuali premi degli sponsor e nemmeno gli incassi del botteghino per le sei partite casalinghe fin qui disputate, a quota 132 milioni. Cifra record nella storia nerazzurra che supera abbondantemente quella incassata nel 2022/23 quando la squadra arrivò in finale a Istanbul che fu pari a 101,3 milioni di euro. Allargando il campo a tutte le migliori annate delle italiane nelle ultime 10 stagioni in Champions League in termini di ricavi, quella 2024/25 dell’Inter è già la migliore di tutti i tempi grazie appunto ai 132 milioni di euro fin qui incassati. Superata abbondantemente la Juventus del 2016/17 che arrivò in finale contro il Real Madrid e incassò quell’anno 110,4 milioni. Sul terzo gradino del podio si posiziona ancora l’Inter, che nella stagione 2022/23 raggiunse la finale. La cifra record di questa stagione è legata inevitabilmente a doppio filo alla crescita del montepremi messo a disposizione dalla UEFA. Con il nuovo format, arrivare in fondo al torneo porta sì un maggior numero di partite, ma anche più ricavi rispetto al passato.