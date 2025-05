Nuovo stadio della Roma: da lunedì ripartono gli scavi a Pietralata

Nuovo stadio della Roma, si riparte. La prossima settimana i lavori archeologici a Pietralata dovrebbero riprendere, come ha annunciato lo stesso club giallorosso attraverso un serie di PEC al Comune guidato dal sindaco Roberto Gualtieri.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questi scavi archeologici sono fondamentali per poter arrivare alla stesura del progetto definitivo, quello che poi dovrà essere di nuovo sottoposto all’esame dell’Aula consiliare per verificare l’esatta corrispondenza alle richieste ed ai rilievi presentati in precedenza. Gli scavi verranno effettuate nelle cosiddette “aree bianche”, quelle dove non ci sono alberi, né il presunto bosco su cui i comitati di quartiere basano la loro resistenza attraverso i ricorsi presentati al TAR.

Intanto c’è grande attesa, sia dal lato della Roma che da quello del Comune, per lo sblocco della situazione a poco meno di un anno di distanza dal video di presentazione (24 luglio dello scorso anno) e dall’incontro in Campidoglio tra Ryan Friedkin e il sindaco Gualtieri.

Intanto, a quanto sembra, la Roma ha intenzione di presentare un progetto quasi definitivo in Comune nei prossimi giorni, dopo che è passato il 21 aprile, il Natale di Roma, data che sembrava poter essere sfruttata appunto per il deposito di tutti i documenti, in attesa proprio della fine degli scavi archeologici. Ma alla fine questo termine è stato superato, sia per la morte di Papa Francesco che per alcuni problemi organizzativi.

Infine, per le prossime ore è previsto sicuramente il ritorno a Roma dei Friedkin, che nella giornata di ieri si sono recati in Svizzera. I proprietari, che nella Capitale dovranno affrontare altre questioni importanti oltre al dossier stadio in vista della stagione 2025/26, sono attesi allo stadio Olimpico per la sfida contro il Milan, l’ultima in casa per il campionato dei giallorossi, che deve essere ancora programmata dalla Lega, in quella che sarà anche l’ultima sfida da allenatore della Roma di Claudio Ranieri davanti ai suoi tifosi.