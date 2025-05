Ora è ufficiale, ci sarà uno spareggio per decidere l’ultimo dei 32 club che parteciperanno al Mondiale per Club 2025, che si disputerà tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Dopo la sentenza del TAS di Losanna, che ha respinto i ricorsi di Leon, Pachuca e Alajuelense, la FIFA ha confermato che l’ultimo posto verrà deciso in base a uno spareggio.

«La FIFA accoglie con favore la decisione presa dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di respingere i ricorsi presentati da CF Pachuca, Club León e Asociación Liga Deportiva Alajuelense in relazione alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025», si legge in una nota della FIFA.

«In linea con il regolamento applicabile del torneo, la FIFA ha deciso che la squadra che sarà ammessa in sostituzione del Club León verrà determinata attraverso uno spareggio tra il Los Angeles FC (secondo classificato dietro al Club León nella Concacaf Champions Cup 2023) e il Club América (squadra meglio classificata nel ranking della confederazione della Coppa del Mondo per Club FIFA al termine dell’edizione 2024 della Concacaf Champions Cup, ultima stagione presa in considerazione per la qualificazione alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025)».

«La squadra vincente si qualificherà automaticamente alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 e prenderà il posto del Club León nel Gruppo D».

«Ulteriori dettagli relativi alla partita di spareggio, inclusi data, sede, orario del calcio d’inizio e vendita dei biglietti, saranno comunicati a tempo debito», conclude la FIFA.