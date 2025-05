In occasione della finale di Champions League che si terrà alla Munich Football Arena di Monaco il 31 maggio 2025 (calcio d’inizio alle ore 21.00, con l’Inter impegnata contro una tra PSG e Arsenal), easyJet ha deciso di potenziare ulteriormente l’offerta di voli da Milano Malpensa verso la capitale della Baviera per supportare l’entusiasmo dei tifosi: tra il 29 maggio e il 3 giugno sono stati aggiunti 6 nuovi voli ai 5 già previsti, portando il totale a ben 11 collegamenti.

Aereo Monaco di Baviera – Aggiunto un collegamento per il 30 maggio

Oltre al volo previsto nel pomeriggio di giovedì 29 maggio – ideale per chi non vede l’ora di immergersi fin da subito nell’atmosfera della finale – è stato aggiunto un collegamento supplementare venerdì 30 maggio, portando a due le opzioni nella giornata e due per sabato 31 maggio.

Anche per il rientro easyJet ha potenziato le opzioni con tre voli extra tra domenica e lunedì: per un totale di tre voli nella giornata del 1° giugno, due lunedì 2 giugno e uno martedì 3 giugno, perfetto per chi vuole prolungare la festa, approfittare del ponte o semplicemente godersi un po’ di relax esplorando Monaco.

Aereo Monaco di Baviera – Da easyJet 11 voli tra andata e ritorno

Con 11 voli complessivi tra andata e ritorno, easyJet garantisce così massima flessibilità, comfort e praticità ai viaggiatori, per vivere un’esperienza da ricordare, magari fianco a fianco con altri tifosi che condividono la stessa passione, già a partire dal decollo. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia aerea e tramite i canali ufficiali.