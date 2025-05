Serie C, domani il sorteggio della fase nazionale dei playoff: tutti i dettagli

Questa sera si terrà il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C che vedrà in campo anche due seconde squadre come l’Atalanta Under 23, di scena in casa dell’AlbinoLeffe, e la Juventus Next Gen, che farà visita al Crotone.

Sono sei le gare in programma con le sei vincitrici,, che accederanno alla fase nazionale. Oltre a queste per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C si aggiungeranno le tre squadre che hanno concluso al secondo posto i rispettivi gironi (FeralpiSalò, Torres e Monopoli), più il Rimini, vincitore della Coppa Italia Serie C 2024/25.

Serie C sorteggio playoff come funziona – Dove seguire la diretta

Gli accoppiamenti delle sfide si determineranno tramite sorteggio, che si terrà giovedì 8 maggio alle ore 12.30. Gli abbinamenti verranno determinati in diretta televisiva su SkySport24. Da questo turno tutte le sfide si giocheranno con la formula di andata e ritorno che si giocheranno, rispettivamente, domenica 11 maggio e mercoledì 14.

Queste le sfide in programma questa sera:

GIRONE A

Renate-Giana Erminio (mercoledì 7 maggio, ore 20.00, SkySport 256)

AlbinoLeffe-Atalanta (mercoledì 7 maggio, ore 20.00, SkySport 254)

GIRONE B

Pescara-Pianese (mercoledì 7 maggio, ore 20.00, SkySport 253)

Arezzo-Vis Pesaro (mercoledì 7 maggio, ore 20.00, SkySport 255)

GIRONE C

Crotone-Juve Next Gen (mercoledì 7 maggio, ore 20.00, SkySport 251 + SkySport Arena)

Catania-Potenza (mercoledì 7 maggio, ore 20.00, SkySport 252)

Serie C sorteggio playoff come funziona – Il calendario di tutte le partite

Questo, invece, il calendario di tutte le sfide fino alla finalissima che decreterà la quarta e ultima squadra che sarà promossa in Serie B:

FASE PLAYOFF NAZIONALE:

primo turno – gara di andata: domenica 11 maggio 2025

primo turno – gara di ritorno: mercoledì 14 maggio 2025

secondo turno – gara di andata: domenica 18 maggio 2025

secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025

FINAL FOUR: