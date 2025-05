Il monito di JD Vance: i tifosi tornino nei loro Paesi dopo i Mondiali 2026 

Il vicepresidente degli Stati Uniti d’America JD Vance ha messo in guardia i tifosi stranieri che parteciperanno al Mondiale dell’anno prossimo negli Stati Uniti: non dovranno trattenersi nel Paese oltre il previsto, a meno che non vogliano avere a che fare con la “ICE Barbie”, il soprannome dato a Kristi Noem, nominata dal presidente USA Donald Trump alla guida del Dipartimento della Sicurezza Interna.

Vance ha lanciato questo avvertimento durante la prima riunione della task force americana per i Mondiali 2026, incontro in cui anche Donald Trump ha affermato che il torneo potrebbe rappresentare «un buon incentivo» per la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina.

Tornando a Kristi Noem, la donna è stata soprannominata “ICE Barbie” e “American Badass” dopo aver partecipato a retate con gli agenti dell’Immigrazione e Dogane (ICE), nell’ambito del piano di deportazioni di massa voluto dal presidente. «Delinquenti come questi continueranno a essere rimossi dalle nostre strade», ha dichiarato Noem in un video virale diffuso sui social che mostra una retata a New York City.

Vance ha detto: «Ovviamente tutti sono i benvenuti per venire a vedere questo meraviglioso evento. Vogliamo che vengano, che festeggino, che guardino le partite. Ma quando il tempo sarà scaduto, vogliamo che tornino a casa. Altrimenti, dovranno parlare con la segretaria Noem». Intervenendo all’evento di martedì, Noem ha aggiunto che le richieste di visto per il Mondiale per Club di quest’estate sono già in corso di elaborazione, affermando: «Ovviamente sarà un’anticipazione di ciò che potremo fare l’anno prossimo per i Mondiali. È tutto in fase di preparazione».

Anche Trump era presente, insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino, che gli ha confermato che la Russia è attualmente esclusa dal calcio mondiale a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin. «Sono momentaneamente esclusi dal gioco, ma speriamo che succeda qualcosa, che arrivi la pace, così la Russia potrà essere riammessa», ha dichiarato Infantino.

Trump ha risposto: «È possibile. Ehi, potrebbe essere un buon incentivo, no? Vogliamo che si fermino. Vogliamo che si fermino. Cinquemila giovani a settimana vengono uccisi – è incredibile». Sempre martedì, Andrew Giuliani è stato nominato capo della task force di Trump per i Mondiali del 2026. Giuliani, figlio dell’ex sindaco di New York ed alleato storico di Trump Rudy Giuliani, ha già ricoperto il ruolo di assistente speciale del presidente e direttore associato dell’Ufficio per i Rapporti Pubblici durante il primo mandato di Trump.