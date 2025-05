Data finale Champions League: le informazioni da non perdere

La fase finale della UEFA Champions League è sempre un momento speciale per il calcio europeo. I tifosi di tutto il continente aspettano con ansia l’ultimo atto della competizione, per scoprire chi alzerà al cielo il trofeo più ambito del calcio per club. E come ogni anno, una delle domande più cercate sul web è: qual è la data finale Champions League?

Un lungo cammino verso la finale

La Champions League è un torneo che dura mesi, iniziando con la fase a gironi e proseguendo attraverso turni ad eliminazione diretta sempre più combattuti. Le due squadre che raggiungono la finale hanno superato prove durissime, dimostrando qualità tecnica, forza mentale e grande organizzazione. Il match conclusivo è il premio per un percorso ricco di emozioni e sfide epiche.

Dove si disputerà l’ultimo atto della Champions 2025?

Ogni anno l’UEFA seleziona uno stadio all’altezza dell’importanza dell’evento. Per l’edizione 2025, il teatro della finale sarà una struttura d’eccellenza: l’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Questo impianto ultramoderno, inaugurato nel 2005, è noto in tutto il mondo per il suo design innovativo e per la facciata esterna che può cambiare colore. Ha una capienza superiore a 75.000 posti e rappresenta una delle case del grande calcio europeo, ospitando regolarmente le partite del Bayern Monaco. Ha già fatto da sfondo a eventi calcistici di primo piano, come i Mondiali del 2006 e le gare degli Europei.

Data finale Champions League: giorno, ora e location ufficiale

Arriviamo finalmente alla domanda chiave: qual è la data finale Champions League 2025? La finale della UEFA Champions League 2025 è in programma per sabato 31 maggio 2025. Si giocherà presso la splendida Allianz Arena di Monaco di Baviera, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00.