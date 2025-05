La Juventus crolla in Borsa: titolo -10%

A due giorni dalla importante sfida in chiave qualificazione alla prossima Champions League, che vedrà la Juventus di Igor Tudor giocare allo stadio Olimpico contro la Lazio, il titolo bianconero in Borsa registra un brusco crollo.

A Piazza Affari, che ha chiuso in leggera perdita come tutte le altre borse europee che attendono l’annuncio della FED statunitense sui tassi, il titolo Juventus ha avuto un crollo del 10,09% con una discesa che si è fatta strada fin dall’apertura della giornata odierna.

Con questa perdita, le azioni bianconere sono tornate sotto i tre euro, per un valore che si è attestato a 2,922 euro per azione. Per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, questa è pari adesso 1,14 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le altre quotate del gruppo Exor, che ad Amsterdam ha chiuso la giornata odierna con un +0,24%, il gruppo dell’automotive Stellantis ha registrato una leggera perdita dello 0,26%. Infine, Ferrari anche lei ha registrato una lieve crescita dello 0,46%.