Champions, la finale sarà PSG-Inter: quando si giocherà a Monaco di Baviera

Dopo la clamorosa semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, vinta dai nerazzurri per 4-3 ai tempi supplementari, questa sera è toccato al PSG conquistare la finale della UEFA Champions League 2024/25. Si tratta della seconda finale della storia dei parigini, che non hanno mai sollevato il trofeo.

I francesi hanno battuto l’Arsenal per 2-1, con la qualificazione che non è mai stata in bilico durante la semifinale di ritorno, fatta eccezione per una buona partenza dei Gunners. Ora che abbiamo entrambe le finaliste, la domanda degli appassionati è: quando si giocherà la finale di Champions League?

Un lungo cammino verso la finale

La Champions League è un torneo che dura mesi, iniziando con la fase a gironi e proseguendo attraverso turni ad eliminazione diretta sempre più combattuti. Le due squadre che hanno raggiunto la finale hanno superato prove durissime (Liverpool e Real i parigini, Bayern Monaco e Barcellona i nerazzurri), dimostrando qualità tecnica, forza mentale e grande organizzazione. Il match conclusivo è il premio per un percorso ricco di emozioni e sfide epiche.

Dove si disputerà l’ultimo atto della Champions 2025?

Ogni anno l’UEFA seleziona uno stadio all’altezza dell’importanza dell’evento. Per l’edizione 2025, il teatro della finale sarà una struttura d’eccellenza: l’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Questo impianto ultramoderno, inaugurato nel 2005, è noto in tutto il mondo per il suo design innovativo e per la facciata esterna che può cambiare colore. Ha una capienza superiore a 75.000 posti e rappresenta una delle case del grande calcio europeo, ospitando regolarmente le partite del Bayern Monaco. Ha già fatto da sfondo a eventi calcistici di primo piano, come i Mondiali del 2006 e le gare degli Europei.

Data finale Champions League: giorno, ora e location ufficiali

Arriviamo finalmente alla domanda chiave: qual è la data finale Champions League 2025? La finale della UEFA Champions League 2025 è in programma per sabato 31 maggio 2025. Si giocherà presso la splendida Allianz Arena di Monaco di Baviera, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00.

Da una parte si troverà l’Inter di Simone Inzaghi, mentre dall’altra ci sarà il PSG di Luis Enrique. Sarà uno scontro epico.