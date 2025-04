Inter-Milan da record: l’incasso è il più alto di sempre in Coppa Italia

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, andata in scena nella serata di ieri, ha premiato i rossoneri di Sergio Sergio Conceiçao. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra milanista è riuscita a ottenere un 3-0 sul campo dei nerazzurri, confermando il trend positivo nei derby di questa stagione (nonostante un pessimo posto in campionato) e volando in finale a Roma.

L’Inter si concentrerà ora sul campionato di Serie A – dove è prima a pari punti con il Napoli – e sulla Champions League, che la vedrà affrontare il Barcellona in una doppia semifinale di fuoco. Se la serata sul campo è andata storta, i nerazzurri possono sorridere un’altra volta sul fronte del botteghino in questa stagione.

Per la sfida con il Milan erano presenti a San Siro oltre 75.500 spettatori, per un incasso da 5,8 milioni di euro: si tratta del record storico per una partita della Coppa Italia. Superati i 5,5 milioni di euro fatti registrare per la finale tra Inter e Fiorentina, che si disputò allo stadio Olimpico di Roma nel 2023, mentre al terzo posto rimane la finale Inter-Juventus del 2022.

Inter Milan incasso – La classifica completa

Di seguito, la classifica dei dieci incontri di Coppa Italia che hanno fatto segnare i maggiori incassi:

Semifinale 2025: Inter-Milan, 75.552 spettatori e incasso da 5,8 milioni di euro; Finale 2023: Fiorentina-Inter, 68.500 spettatori e incasso da 5,5 milioni di euro; Finale 2022: Inter-Juventus, 67.944 spettatori e incasso da 5,15 milioni di euro; Finale 2024: Atalanta-Juventus, 66.854 spettatori e incasso di 4,5 milioni di euro Semifinale 2023: Inter-Juventus, 75.491 spettatori e incasso da 4,3 milioni di euro; Semifinale 2022: Inter-Milan, 74.508 spettatori e incasso da 4,15 milioni di euro; Finale 2016: Milan-Juventus, 66.555 spettatori e incasso da 3,92 milioni di euro; Finale 2012: Juventus-Napoli, 61.803 spettatori e incasso da 3,87 milioni; Finale 2018: Juventus-Milan, 64.983 spettatori e incasso da 3,81 milioni; Finale 2017: Juventus-Lazio, 64.098 spettatori e incasso da 3,48 milioni.

Tutte le partite in graduatoria sono finali, fatta eccezione per tre semifinali, tutte disputate a San Siro e tutte con l’Inter come padrona di casa: si tratta di due derby di Milano (quello di ieri e quello del 2022) e di un derby d’Italia contro la Juventus nel 2023.