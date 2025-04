Scontri tra ultras al derby, il Municipio: «Roma e Lazio paghino i danni»

Durante gli scontri avvenuti in occasione del derby di Roma fra gli ultras delle due squadre della Capitale sono stati danneggiati diversi motorini e auto che si trovavano nelle strade dove è avvenuta una vera e propria guerriglia urbana che le forze dell’ordine hanno faticato a contenere.

Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, la zona più colpita dal passaggio dei gruppi di ultras è stata Ponte Milvio. E ora, passata la paura e fatta la conta dei danni, i residenti della zona e i proprietari di quei mezzi che sono stati danneggiati chiedono a gran voce un risarcimento economico.

I disordini del derby dello scorso 13 aprile hanno causato danni per migliaia di euro, mettendo a rischio la sicurezza di residenti e passanti, non solo attorno allo stadio Olimpico, ma anche nel quartiere Flaminio. Per queste ragioni, il Municipio XV, dopo aver condannato fermamente quanto accaduto, ha chiesto al Campidoglio di intervenire. La richiesta è quella di assegnare «i costi dei danni alle società sportive coinvolte», come si legge in un passaggio del verbale di una delle ultime sedute del consiglio municipale.

Una richiesta che non ammette repliche e che condannerebbe Lazio e Roma a ripagare i danni commessi da quelli che si definiscono i rispettivi tifosi. «Come amministrazione municipale — spiegano Daniele Torquati, presidente del Municipio XV e Tommaso Martelli, assessore al Commercio, alle Attività Produttive e allo Sport — condanniamo nuovamente l’indecente spettacolo che è quanto di più distante da quello che si può definire sport, passione per la propria squadra e dal vivere civile e che ha colpito, come purtroppo avviene regolarmente, di nuovo il nostro territorio».

«Oltre al gravoso sforzo della nostra polizia locale e delle forze dell’ordine, le maggiori conseguenze, e le pesanti ripercussioni di tali eventi, le pagano sempre e soprattutto i commercianti di zona e i residenti, con danni ingenti a vetrine, arredi, automobili e con la paura anche solo di uscire di casa e vivere il quartiere – continuano Torquati e Martelli –. Passati questi giorni complessi per l’ordine pubblico di Roma legati alla scomparsa di Papa Francesco, faremo richiesta formale per aprire un tavolo con l’assessorato capitolino allo Sport e Grandi Eventi e con Sport e Salute, per chiedere un’attenzione maggiore al territorio soprattutto in termini di sicurezza, decoro e mobilità».