Exor, chiusa l’Opa nell’ambito del buyback da 1 miliardo di euro

Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – ha annunciato i risultati dell’offerta pubblica di acquisto, nell’ambito di un buyback da un miliardo di euro, illustrata nel memorandum del 26 marzo scorso. L’offerta si è chiusa ieri.

Come si legge in una nota, 22.965.749 azioni ordinarie sono state validamente portate in adesione all’Opa da parte degli azionisti qualificati e, a seguito dell’applicazione del meccanismo di scaling-down previsto nel memorandum, 12.254.495 azioni saranno acquistate a un prezzo per azione ordinaria di 81,6027 euro (prezzo di esercizio), per un corrispettivo totale di 1 miliardo di euro.

Ciò rappresenta il 5,5% delle azioni ordinarie emesse nel capitale sociale di Exor. Il prezzo di esercizio dell’Opa, determinato secondo le modalità descritte nell’Offer Memorandum, è pari al VWAP (Volume Weighted Average Price) di riferimento +2%. Il valore aggregato delle azioni validamente offerte a un prezzo pari o inferiore al prezzo di esercizio ha superato 1 miliardo di euro, e pertanto l’Opa è sovradimensionata (oversubscribed).

Il settlement è atteso il 28 aprile. In conformità all’impegno irrevocabile della Giovanni Agnelli BV, 6.985.062 azioni ordinarie saranno acquistate dall’azionista di controllo di Exor. Dopo il regolamento, Giovanni Agnelli BV deterrà 114.714.169 azioni ordinarie, che rappresentano il 51,9% di quelle emesse nel capitale sociale della società prima dell’annullamento delle azioni.

A seguito del regolamento, Exor inizierà il processo di annullamento delle 12.254.495 azioni ordinarie acquistate nell’ambito dell’Opa e delle 950.000 azioni ordinarie attualmente detenute in portafoglio, che rappresentano il 6% delle azioni ordinarie emesse nel capitale sociale di Exor. Inoltre, Exor annullerà le 6.985.062 azioni a voto speciale che saranno ritrasferite a Exor nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e le 1.462.186 azioni a voto speciale attualmente in portafoglio.